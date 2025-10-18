В ЕС предложили пригласить Стубба на саммит Путина и Трампа

На саммит России и США возможно направят президента Финляндии Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Лидеры Европейского союза рассматривают возможность направить президента Финляндии Александра Стубба на саммит лидеров России и США — Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщают европейские чиновники.

«Президент Финляндии Александр Стубб, который был ключевой фигурой на переговорах в Белом доме после августовского саммита Трампа и Путина на Аляске, должен каким-то образом присутствовать в Венгрии», — приводит слова чиновников Bloomberg.

В Брюсселе Стубба считают одним из немногих европейских лидеров, чей голос имеет вес для президента США. В ЕС уверены, что только благодаря участию президента Финляндии удастся выстроить эффективный диалог и защитить интересы союза на переговорах с Россией и США. В публикации подчеркивается, что Стубб воспринимается как «мост» между Евросоюзом и Вашингтоном, а его дипломатический опыт позволяет рассчитывать на конструктивный исход обсуждения ключевых вопросов безопасности и сотрудничества.

Продолжение после рекламы

Ранее президент Финляндии Александр Стубб отмечал изменение позиции Дональда Трампа по украинскому вопросу, заявляя о переходе США к более жесткой линии в отношении России. Глава МИД РФ Сергей Лавров, в свою очередь, подчеркивал, что риторика Вашингтона не означает смены внешнеполитического курса, и анонсировал новый раунд переговоров между Россией и США осенью.