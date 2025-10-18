«Я встал на скользкий путь»: Игорь Крутой рассказал, кто подсадил его на соцсети

Игорь Крутой начал пользоваться соцсетями Фото: Виктор Васильев

В жизни Игоря Крутого случилось знаменательное событие: он выпустил песню «Зонтик» и презентовал на нее видеоклип. Обстановка на съемках была такой располагающей, что Игорь Яковлевич сделал немало откровений. Например, внезапно сообщил корреспондентам URA.RU, из-за какого артиста встал на скользкий путь.

Игорь Яковлевич на съемочной площадке вел себя легко и непринужденно. Периодически доставал телефон и фиксировал происходящее на видео. Как известно, в последнее время в жизни Крутого произошли изменения: он активно стал вести социальные сети.

«Я серьезный пользователь, — рассмеялся Игорь Яковлевич. — Помощников у меня в этом деле нет. Я сам пишу посты, сам снимаю видео, сам отвечаю своим подписчикам. Меня Димаш (певец из Казахстана — авт.) подсадил на социальные сети. Так я встал на этот скользкий путь (улыбается). И мне понравилось. Это живое общение. Хотя свободного времени у меня, как вы понимаете, не так много, но я стараюсь находить минутку и пообщаться с подписчиками».

Продолжение после рекламы

В клипе «Зонтик» появится актриса Анна Егоян. Как оказалось, неслучайно. Ей Игорь Яковлевич пророчит большое будущее. «Она замечательно читает стихи, — объяснил маэстро. — Я считаю, что у нее есть актерское будущее».

К слову, Крутой в последнее время вновь стал активно писать песни для российских звезд. Не так давно он презентовал новинки с Ириной Аллегровой, Игорем Николаевым, Ани Лорак, Николаем Басковым. Недавно записал композицию с Alex Lim — победителем недавно прошедшей в Казани «Новой Волны». «Как я сочиняю музыку? — улыбнулся Крутой. — Вам расскажешь, вы тоже начнете…»

При этом композитор хорошо относится к тому, что его проверенные хиты сейчас активно перепевают другие исполнители. Напомним, «Я тучи разведу руками» исполнила Нонна Гришаева, а «Занавес» — Азиза.

«Я не слышал, как „Занавес“ Азиза спела, — признался маэстро. — Но к тому, что наши песни перепевают, я отношусь нормально. Песни живут своей жизнью. Главное, чтобы это было музыкально, в стиле, профессионально, а не дешево».