СМИ: Борис Грызлов станет послом России в Беларуси

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Заседание бюро Высшего совета политической партии «Единая Россия». Москва, грызлов борис
Борис Грызлов будет представлять Россию в Беларуси, сообщают СМИ Фото:

Председатель Высшего совета «Единой России» и глава совета директоров АО «Корпорация „Тактическое ракетное вооружение“» Борис Грызлов станет новым послом РФ в Беларуси. Об этом ряд СМИ сообщили со ссылкой на источники.

«Новым послом России в Белоруссии станет Борис Грызлов. Кандидатуру Грызлова уже одобрил думский комитет по делам СНГ, а нынешний посол Евгений Лукьянов будет отозван», — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в Госдуме РФ.

Грызлов может приступить к новым обязанностям еще до конца декабря. Он сменит Евгения Лукьянова, который возглавляет дипмиссию в Белоруссии с марта 2021 года. Борис Грызлов ранее был депутатом Госдумы, а с 2001-го по 2003 год возглавлял МВД России.

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Председатель Высшего совета «Единой России» и глава совета директоров АО «Корпорация „Тактическое ракетное вооружение“» Борис Грызлов станет новым послом РФ в Беларуси. Об этом ряд СМИ сообщили со ссылкой на источники. «Новым послом России в Белоруссии станет Борис Грызлов. Кандидатуру Грызлова уже одобрил думский комитет по делам СНГ, а нынешний посол Евгений Лукьянов будет отозван», — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в Госдуме РФ. Грызлов может приступить к новым обязанностям еще до конца декабря. Он сменит Евгения Лукьянова, который возглавляет дипмиссию в Белоруссии с марта 2021 года. Борис Грызлов ранее был депутатом Госдумы, а с 2001-го по 2003 год возглавлял МВД России.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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