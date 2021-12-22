СМИ: Борис Грызлов станет послом России в Беларуси

Борис Грызлов будет представлять Россию в Беларуси, сообщают СМИ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Председатель Высшего совета «Единой России» и глава совета директоров АО «Корпорация „Тактическое ракетное вооружение“» Борис Грызлов станет новым послом РФ в Беларуси. Об этом ряд СМИ сообщили со ссылкой на источники.

«Новым послом России в Белоруссии станет Борис Грызлов. Кандидатуру Грызлова уже одобрил думский комитет по делам СНГ, а нынешний посол Евгений Лукьянов будет отозван», — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в Госдуме РФ.

Грызлов может приступить к новым обязанностям еще до конца декабря. Он сменит Евгения Лукьянова, который возглавляет дипмиссию в Белоруссии с марта 2021 года. Борис Грызлов ранее был депутатом Госдумы, а с 2001-го по 2003 год возглавлял МВД России.