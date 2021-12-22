Басманный суд Москвы вынес приговор об аресте ректора Казанского федерального университета Ильшата Гафурова. Он обвиняется в убийстве.
«Избрать обвиняемому Гафурову Ильшату меру пресечения заключения под стражу», — сообщили в суде. Уточняется, что срок ареста будет длиться до 21 февраля.
Гафурову грозит до 20 лет колонии. Ректор обвиняется в преступлении, предусмотренном пунктами «ж» и «з» части 2 статьи 105 УК РФ, — убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, а также убийство из корыстных побуждений или по найму, либо сопряженное с разбоем, вымогательством или бандитизмом — сообщается в telegram-канале URA.RU.
Помимо должности ректора университета Гафуров также занимает пост сопредседателя регионального штаба ОНФ в Татарстане и является депутатом парламента республики от «Единой России». Ранее сообщалось, что Гафурова могли задержать по подозрению в заказном убийстве, совершенном в 1990-х годах.
Басманный суд Москвы вынес приговор об аресте ректора Казанского федерального университета Ильшата Гафурова. Он обвиняется в убийстве. «Избрать обвиняемому Гафурову Ильшату меру пресечения заключения под стражу», — сообщили в суде. Уточняется, что срок ареста будет длиться до 21 февраля. Гафурову грозит до 20 лет колонии. Ректор обвиняется в преступлении, предусмотренном пунктами «ж» и «з» части 2 статьи 105 УК РФ, — убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, а также убийство из корыстных побуждений или по найму, либо сопряженное с разбоем, вымогательством или бандитизмом — сообщается в telegram-канале URA.RU. Помимо должности ректора университета Гафуров также занимает пост сопредседателя регионального штаба ОНФ в Татарстане и является депутатом парламента республики от «Единой России». Ранее сообщалось, что Гафурова могли задержать по подозрению в заказном убийстве, совершенном в 1990-х годах.