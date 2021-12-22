Ректор Казанского университета арестован по обвинению в убийстве. Видео

23 декабря 2021 в 00:17 Размер текста - 17 +

Срок заключения Гафурова может составить 20 лет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Басманный суд Москвы вынес приговор об аресте ректора Казанского федерального университета Ильшата Гафурова. Он обвиняется в убийстве. «Избрать обвиняемому Гафурову Ильшату меру пресечения заключения под стражу», — сообщили в суде. Уточняется, что срок ареста будет длиться до 21 февраля. Гафурову грозит до 20 лет колонии. Ректор обвиняется в преступлении, предусмотренном пунктами «ж» и «з» части 2 статьи 105 УК РФ, — убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, а также убийство из корыстных побуждений или по найму, либо сопряженное с разбоем, вымогательством или бандитизмом — сообщается в telegram-канале URA.RU . Помимо должности ректора университета Гафуров также занимает пост сопредседателя регионального штаба ОНФ в Татарстане и является депутатом парламента республики от «Единой России». Ранее сообщалось, что Гафурова могли задержать по подозрению в заказном убийстве, совершенном в 1990-х годах. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Басманный суд Москвы вынес приговор об аресте ректора Казанского федерального университета Ильшата Гафурова. Он обвиняется в убийстве. «Избрать обвиняемому Гафурову Ильшату меру пресечения заключения под стражу», — сообщили в суде. Уточняется, что срок ареста будет длиться до 21 февраля. Гафурову грозит до 20 лет колонии. Ректор обвиняется в преступлении, предусмотренном пунктами «ж» и «з» части 2 статьи 105 УК РФ, — убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, а также убийство из корыстных побуждений или по найму, либо сопряженное с разбоем, вымогательством или бандитизмом — сообщается в telegram-канале URA.RU. Помимо должности ректора университета Гафуров также занимает пост сопредседателя регионального штаба ОНФ в Татарстане и является депутатом парламента республики от «Единой России». Ранее сообщалось, что Гафурова могли задержать по подозрению в заказном убийстве, совершенном в 1990-х годах.