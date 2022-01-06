Глава Сургута назвал сроки ликвидации коммунального ЧП

07 января 2022 в 22:22 Размер текста - 17 +

Последствия порыва теплотрассы в Сургуте будут ликвидированы в течение ночи Фото: Николай Бастриков © URA.RU Подача тепла в сургутские многоэтажки после аварии на магистральном трубопроводе должна быть восстановлена к 23.00 7 января. Об этом заявил глава города Андрей Филатов. «Ориентировочно, к двум часам ночи планируется полностью откачать воду с улиц, а также восстановить работоспособность оборудования. Параллельно задействована резервная ветка теплоснабжения, по которой тепло уже начали поэтапно подавать в дома. Их в этой зоне теплоснабжения более 420. До 23 часов во всех многоэтажках ожидаем восстановление нормативной температуры. Чуть позже в течение ночи восстановится и подача горячей воды», — написал Филатов у себя в аккаунте в Instagram. Мэр также добавил, что после того, как будет решена проблема с отоплением в сургутских домах, коммунальные службы займут приведением в порядок затопленных участков дорог и дворов, чтобы не допустить их обледенения. Он также заявил, что городские власти пытаются устранить последствия коммунального ЧП в максимально сжатые сроки. Ранее URA.RU сообщало, что из-за порыва на теплосетях в центре Сургута (ХМАО) оказались затоплены дороги на улицах Островского, Студенческой и проспекте Ленина. Кроме того, перебои с отоплением произошли в сотнях домов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Подача тепла в сургутские многоэтажки после аварии на магистральном трубопроводе должна быть восстановлена к 23.00 7 января. Об этом заявил глава города Андрей Филатов. «Ориентировочно, к двум часам ночи планируется полностью откачать воду с улиц, а также восстановить работоспособность оборудования. Параллельно задействована резервная ветка теплоснабжения, по которой тепло уже начали поэтапно подавать в дома. Их в этой зоне теплоснабжения более 420. До 23 часов во всех многоэтажках ожидаем восстановление нормативной температуры. Чуть позже в течение ночи восстановится и подача горячей воды», — написал Филатов у себя в аккаунте в Instagram. Мэр также добавил, что после того, как будет решена проблема с отоплением в сургутских домах, коммунальные службы займут приведением в порядок затопленных участков дорог и дворов, чтобы не допустить их обледенения. Он также заявил, что городские власти пытаются устранить последствия коммунального ЧП в максимально сжатые сроки. Ранее URA.RU сообщало, что из-за порыва на теплосетях в центре Сургута (ХМАО) оказались затоплены дороги на улицах Островского, Студенческой и проспекте Ленина. Кроме того, перебои с отоплением произошли в сотнях домов.