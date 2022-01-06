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В Сургуте из-за аварии затопило центр города

© Служба новостей «URA.RU»
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В городе масштабная коммунальная авария. Курган, коммунальная авария, дорожные знаки, ремонтные работы, движение перекрыто, потоп, прорыв водопровода, затопленные улицы
В Сургуте из-за аварии на теплотрассе затопило несколько улиц и отключили отопление в домах Фото:

В Сургуте (ХМАО) из-за аварии на теплотрассе затопило дворы и проезжую часть. В социальных сетях местные жители говорят о том, что потоп произошел на улицах Островского и Студенческой, а в домах пропало отопление. В пресс-службе мэрии города URA.RU рассказали, что на данный момент поврежденный участок теплотрассы изолирован.

«Произошел порыв в тепловой камере на улице Мира, 22. Данный участок теплотрассы изолирован. Ведутся аварийно-восстановительные работы. Ориентировочно, к двум часам ночи планируется восстановить работоспособность, с учетом откачки воды», — сказали в пресс-службе горадминистрации.

В администрации города добавили, что вода к домам будет перенаправлена по обходным участкам. Примерно через 40 минут в домах вновь будет нормативная температура. В пресс-службе УМВД по ХМАО рассказали, что движение перекрыто на улицах Майской, Ленина и Островского. «На данный момент работает два экипажа ДПС и техника, которая ликвидирует последствия. Сейчас туда направляется еще два экипажа», — сказали в полиции.

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В Сургуте (ХМАО) из-за аварии на теплотрассе затопило дворы и проезжую часть. В социальных сетях местные жители говорят о том, что потоп произошел на улицах Островского и Студенческой, а в домах пропало отопление. В пресс-службе мэрии города URA.RU рассказали, что на данный момент поврежденный участок теплотрассы изолирован. «Произошел порыв в тепловой камере на улице Мира, 22. Данный участок теплотрассы изолирован. Ведутся аварийно-восстановительные работы. Ориентировочно, к двум часам ночи планируется восстановить работоспособность, с учетом откачки воды», — сказали в пресс-службе горадминистрации. В администрации города добавили, что вода к домам будет перенаправлена по обходным участкам. Примерно через 40 минут в домах вновь будет нормативная температура. В пресс-службе УМВД по ХМАО рассказали, что движение перекрыто на улицах Майской, Ленина и Островского. «На данный момент работает два экипажа ДПС и техника, которая ликвидирует последствия. Сейчас туда направляется еще два экипажа», — сказали в полиции.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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