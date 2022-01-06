В Сургуте из-за аварии затопило центр города

07 января 2022 в 19:15 Размер текста - 17 +

В Сургуте из-за аварии на теплотрассе затопило несколько улиц и отключили отопление в домах Фото: Игорь Меркулов В Сургуте (ХМАО) из-за аварии на теплотрассе затопило дворы и проезжую часть. В социальных сетях местные жители говорят о том, что потоп произошел на улицах Островского и Студенческой, а в домах пропало отопление. В пресс-службе мэрии города URA.RU рассказали, что на данный момент поврежденный участок теплотрассы изолирован. «Произошел порыв в тепловой камере на улице Мира, 22. Данный участок теплотрассы изолирован. Ведутся аварийно-восстановительные работы. Ориентировочно, к двум часам ночи планируется восстановить работоспособность, с учетом откачки воды», — сказали в пресс-службе горадминистрации. В администрации города добавили, что вода к домам будет перенаправлена по обходным участкам. Примерно через 40 минут в домах вновь будет нормативная температура. В пресс-службе УМВД по ХМАО рассказали, что движение перекрыто на улицах Майской, Ленина и Островского. «На данный момент работает два экипажа ДПС и техника, которая ликвидирует последствия. Сейчас туда направляется еще два экипажа», — сказали в полиции. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Сургуте (ХМАО) из-за аварии на теплотрассе затопило дворы и проезжую часть. В социальных сетях местные жители говорят о том, что потоп произошел на улицах Островского и Студенческой, а в домах пропало отопление. В пресс-службе мэрии города URA.RU рассказали, что на данный момент поврежденный участок теплотрассы изолирован. «Произошел порыв в тепловой камере на улице Мира, 22. Данный участок теплотрассы изолирован. Ведутся аварийно-восстановительные работы. Ориентировочно, к двум часам ночи планируется восстановить работоспособность, с учетом откачки воды», — сказали в пресс-службе горадминистрации. В администрации города добавили, что вода к домам будет перенаправлена по обходным участкам. Примерно через 40 минут в домах вновь будет нормативная температура. В пресс-службе УМВД по ХМАО рассказали, что движение перекрыто на улицах Майской, Ленина и Островского. «На данный момент работает два экипажа ДПС и техника, которая ликвидирует последствия. Сейчас туда направляется еще два экипажа», — сказали в полиции.