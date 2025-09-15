Влиятельный руководитель федеральной структуры в ХМАО покинул пост

Глава Ханты-Мансийкого управления Федеральной антимонопольной службы Рузалин Хабибуллин покинул пост. Об этому URA.RU сообщили в пресс-службе УФАС.
«Хабибулин Рузалин Рамилович уволился с поста руководителя Ханты-Мансийского УФАС России по собственному желанию. Временно исполняющим обязанности руководителя управления является Тимиргалиев Владимир Ахатович», — прокомментировали в УФАС в ответ на запрос журналиста агентства.
Отставка стала неожиданностью для подчиненных. «Даже ближний круг не знал об этом решении. На место руководителя ждут варяга. Возможно, сам Хабибуллин получит работу в другом регионе», — сообщает инсайдер.
Ранее URA.RU сообщало о том, что руководителю УФАС по ХМАО Хабибуллину прочат отставку. Инсайдерская информация подтвердилась.
