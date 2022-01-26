Новый глава «курганской Рублевки» получил еще один пост

Олег Язовских вошел в состав Кетовского местного политсовета «Единой России» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Исполняющий обязанности главы Кетовского района Курганской области (так называемой «курганской Рублевки») Олег Язовских вошел в состав местного политсовета «Единой России». Об этом сообщил вице-спикер Курганской областной думы Евгений Кафеев, который избран от Кетовского района и присутствовал на конференции.

«Состоялась отчетно-выборная конференции Кетовского местного отделения. На повестке стояли такие вопросы, как отчет о работе местного политического совета местного отделения в 2016—2021 годах, об избрании секретаря Кетовского местного отделения партии, об избрании местного политического совета. В состав местного политического совета выбран Язовских Олег Николаевич», — написал Кафеев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Помимо Язовских, в состав политсовета также вошли экс-депутат облдумы Татьяна Воинкова, экс-директор регионального департамента образования Герман Хмелев, глава Кетовского совета ветеранов Галина Бойко и другие представители партии в Кетово. Секретарем местного отделения ЕР избрали председателя Кетовской районной думы Леонида Воинкова.

Ранее URA.RU сообщало, что председатель Курганской городской думы Игорь Прозоров сохранил за собой пост секретаря местного отделения «Единой России». Его впервые избрали на этот пост в августе 2021 года. 29 января состоится областная партийная конференция ЕР, на которой должны выбрать секретаря регионального отделения партии. Сейчас этот пост занимает депутат Госдумы Александр Ильтяков. Источники URA.RU из политических кругов отмечают, что сейчас идет переизбрание секретарей и политсоветов во всех регионах страны.

Язовских назначен и. о. главы Кетовского района в середине января. До этого с 2019 года он руководил Юргамышским районом.

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