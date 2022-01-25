В Кургане избрали главу городского отделения «Единой России». Фото

26 января 2022 в 11:23 Размер текста - 17 +

Председатель Курганской городской думы Игорь Прозоров сохранил за собой пост секретаря местного отделения «Единой России». Решение об этом принято на городской конференции партии. «На выборах секретаря из 38 делегатов 32 проголосовали за Прозорова. Два голоса отдали за [руководителя „Молодой гвардии Единой России“ в Кургане] Дениса Сурина. Четыре бюллетеня признали недействительными», — сообщили итоги голосования в пресс-службе регионального отделения ЕР. Прозорова впервые избрали секретарем городского отделения «Единой России» в августе 2021 года, сообщало ранее URA.RU. Он сменил на этом посту экс-мэра Андрея Потапова, который сложил с себя полномочия секретаря по собственному желанию после отставки с поста главы города. Источники URA.RU из политических кругов отмечают, что сейчас идет переизбрание секретарей и политсоветов во всех регионах страны. 29 января состоится областная партийная конференция «Единой России». В этот день единороссы должны выбрать секретаря Курганского регионального отделения ЕР. Сейчас этот пост занимает депутат Госдумы Александр Ильтяков.