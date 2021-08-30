ЕР в Кургане нашла замену ушедшему секретарю партийного отделения

Игорь Прозоров (в центре) получил высокий партийный пост в горотделении ЕР Кургана Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Секретарем городского отделения «Единой России» в Кургане избран спикер гордумы Игорь Прозоров. Его кандидатуру поддержало большинство членов местной ячейки ЕР, сообщается на сайте курганского реготделения партии.

«Прозоров стал секретарем Курганского городского отделения „Единой России“. Альтернативу ему составил активист волонтерского центра Владимир Федоров, за него отдан один голос, за Прозорова — 36», — сообщает пресс-служба партии.

Прозорову 41 год. Он трижды избирался депутатом Курганской гордумы. С 5 марта по 5 апреля 2019 года исполнял полномочия главы Кургана. В том же году был назначен исполняющим обязанности спикера гордумы. URA.RU писало, что предыдущий секретарь горотделения ЕР Андрей Потапов сложил с себя полномочия секретаря по собственному желанию.