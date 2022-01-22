Депутат Ильтяков рискует потерять пост главы ЕР в Кургане

Выборы нового главы Курганского регионального отделения «Единой России» назначены на 29 января, сообщили URA.RU источники из политических кругов региона. Сейчас этот пост занимает депутат Госдумы Александр Ильтяков. Не исключено, что в регионе выберут нового лидера.
«29 января, в субботу, состоится конференция регионального отделения. Будут избирать нового секретаря. В целом партийное руководство в регионе ждут большие изменения. Есть вероятность, что Ильтяков покинет пост секретаря», — рассказал один из инсайдеров.
Информацию о предстоящей конференции подтвердили в пресс-службе регионального отделения партии. «В повестке региональной конференции — вопросы об избрании секретаря регионального отделения, нового состава регионального политсовета, президиума регионального политсовета и региональной контрольной комиссии партии. Также будут подведены итоги работы отделения ЕР за пять лет», — прокомментировали URA.RU в «Единой России».
Ильтяков в разговоре с URA.RU отметил, что на должность секретаря будут рассматривать несколько кандидатов. Сам он также будет претендовать на эту пост. «Это все стандартная процедура. Если ты, как действующее лицо, необходим в данном амплуа, тогда коллеги тебя поддержат. А если ты не выполняешь задач, поставленных национальными проектами, генеральным секретарем, лидером страны, то зачем тебе находиться в этой партии на руководящих составах? Просто так отбывать номер недопустимо», — заявил он.
Выборы нового главы Курганского регионального отделения «Единой России» назначены на 29 января, сообщили URA.RU источники из политических кругов региона. Сейчас этот пост занимает депутат Госдумы Александр Ильтяков. Не исключено, что в регионе выберут нового лидера. «29 января, в субботу, состоится конференция регионального отделения. Будут избирать нового секретаря. В целом партийное руководство в регионе ждут большие изменения. Есть вероятность, что Ильтяков покинет пост секретаря», — рассказал один из инсайдеров. Информацию о предстоящей конференции подтвердили в пресс-службе регионального отделения партии. «В повестке региональной конференции — вопросы об избрании секретаря регионального отделения, нового состава регионального политсовета, президиума регионального политсовета и региональной контрольной комиссии партии. Также будут подведены итоги работы отделения ЕР за пять лет», — прокомментировали URA.RU в «Единой России». Ильтяков в разговоре с URA.RU отметил, что на должность секретаря будут рассматривать несколько кандидатов. Сам он также будет претендовать на эту пост. «Это все стандартная процедура. Если ты, как действующее лицо, необходим в данном амплуа, тогда коллеги тебя поддержат. А если ты не выполняешь задач, поставленных национальными проектами, генеральным секретарем, лидером страны, то зачем тебе находиться в этой партии на руководящих составах? Просто так отбывать номер недопустимо», — заявил он. Ильтякова избрали секретарем регионального отделения «Единой России» 6 февраля 2021 года. За несколько дней до этого Ильтяков стал членом партии. После этого он анонсировал масштабную реформу регионального отделения партии, придумал ритуал для новобранцев ЕР, а перед выборами в Госдуму снял несколько нашумевших роликов, в одном из которых пытался вызвать дождь.