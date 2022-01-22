Депутат Ильтяков рискует потерять пост главы ЕР в Кургане

Александр Ильтяков назвал предстоящие выборы нового секретаря «стандартной процедурой» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Выборы нового главы Курганского регионального отделения «Единой России» назначены на 29 января, сообщили URA.RU источники из политических кругов региона. Сейчас этот пост занимает депутат Госдумы Александр Ильтяков. Не исключено, что в регионе выберут нового лидера.

«29 января, в субботу, состоится конференция регионального отделения. Будут избирать нового секретаря. В целом партийное руководство в регионе ждут большие изменения. Есть вероятность, что Ильтяков покинет пост секретаря», — рассказал один из инсайдеров.

Информацию о предстоящей конференции подтвердили в пресс-службе регионального отделения партии. «В повестке региональной конференции — вопросы об избрании секретаря регионального отделения, нового состава регионального политсовета, президиума регионального политсовета и региональной контрольной комиссии партии. Также будут подведены итоги работы отделения ЕР за пять лет», — прокомментировали URA.RU в «Единой России».

Ильтяков в разговоре с URA.RU отметил, что на должность секретаря будут рассматривать несколько кандидатов. Сам он также будет претендовать на эту пост. «Это все стандартная процедура. Если ты, как действующее лицо, необходим в данном амплуа, тогда коллеги тебя поддержат. А если ты не выполняешь задач, поставленных национальными проектами, генеральным секретарем, лидером страны, то зачем тебе находиться в этой партии на руководящих составах? Просто так отбывать номер недопустимо», — заявил он.

Ильтякова избрали секретарем регионального отделения «Единой России» 6 февраля 2021 года. За несколько дней до этого Ильтяков стал членом партии. После этого он анонсировал масштабную реформу регионального отделения партии, придумал ритуал для новобранцев ЕР, а перед выборами в Госдуму снял несколько нашумевших роликов, в одном из которых пытался вызвать дождь.

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