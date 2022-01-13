Олег Язовских возглавил Кетовский район Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава Юргамышского округа Курганской области Олег Язовских назначен исполняющим обязанности главы Кетовского района (так называемой «курганской Рублевки»). О кадровом назначении сообщил пресс-секретарь главы региона Александр Тетерин. Юргамышским округом будет временно руководить замглавы Анатолий Чесноков.

«Решением Кетовской районной думы временно исполняющим обязанности главы Кетовского района с 15 января назначен Олег Язовских, ранее руководивший Юргамышским муниципальным округом. Прежний и. о. главы Кетовского района Андрей Дружков покинул должность по собственному желанию. И.о. главы Юргамышского МО назначен Анатолий Чесноков, ранее занимавший должность первого заместителя главы МО», — написал Тетерин в своем telegram-канале.

Об отставке Дружкова, который временно руководил Кетовским районом с июля 2021 года, ранее сообщало URA.RU. Источники заявляли, что новым главой района областные власти планируют назначить Язовских. Сам он тогда отказался комментировать URA.RU эту информацию.

Язовских с 1994 по 2010 годы проходил службу в органах внутренних дел, с 2011 по 2014 годы руководил управлением Пенсионного фонда в Кетовском районе, затем несколько месяцев был первым замдиректора регионального департамента сельского хозяйства. С ноября 2014 года Язовских был заместителем главы Кетовского района, а в течение нескольких месяцев (с октября 2017 года по январь 2018 года) исполнял обязанности главы Кетовского района. В апреле 2019 года его избрали главой Юргамышского района (сейчас это Юргамышский муниципальный округ).

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