Вильфанд предупредил об усилении морозов в регионах России

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Городские зарисовки. Челябинск, пенсионер, пешеход, зима, нищая, бедность, побирушка, мороз, автотранспорт, масочный режим
Россиян ждет похолодание Фото:

В начале февраля Центральную часть РФ ждут похолодания и ясное небо. Таким прогнозом поделился научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Со среды [2 февраля] атмосферное давление будет подниматься, а температура падать. Ночные температуры в центре Европейской России, в нечерноземье опустятся до -7, -8 градусов, днем — около -5 градусов», — отметил метеоролог в беседе с РИА «Новости».

Отмечается также, что на этой территории РФ ожидается безветренная погода. Такое изменение погоды связано с действием антициклона.

При этом ранее Вильфанд прогнозировал потепление в некоторых районах. Так, он уточнял, что на территории азиатской части страны показатели температуры окажутся на 8-12 градусов выше нормы, пишет «Федеральное агентство новостей». Для европейской части страны отклонение составит до +7 градусов, пишут «Невские новости».

В середине января синоптик предупреждал, что с приходом календарной весны 1 марта не стоит ждать значительного потепления. По его словам, март — это на самом деле зимний месяц.

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В начале февраля Центральную часть РФ ждут похолодания и ясное небо. Таким прогнозом поделился научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. «Со среды [2 февраля] атмосферное давление будет подниматься, а температура падать. Ночные температуры в центре Европейской России, в нечерноземье опустятся до -7, -8 градусов, днем — около -5 градусов», — отметил метеоролог в беседе с РИА «Новости». Отмечается также, что на этой территории РФ ожидается безветренная погода. Такое изменение погоды связано с действием антициклона. При этом ранее Вильфанд прогнозировал потепление в некоторых районах. Так, он уточнял, что на территории азиатской части страны показатели температуры окажутся на 8-12 градусов выше нормы, пишет «Федеральное агентство новостей». Для европейской части страны отклонение составит до +7 градусов, пишут «Невские новости». В середине января синоптик предупреждал, что с приходом календарной весны 1 марта не стоит ждать значительного потепления. По его словам, март — это на самом деле зимний месяц.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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