Вильфанд предупредил об усилении морозов в регионах России

Россиян ждет похолодание Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В начале февраля Центральную часть РФ ждут похолодания и ясное небо. Таким прогнозом поделился научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Со среды [2 февраля] атмосферное давление будет подниматься, а температура падать. Ночные температуры в центре Европейской России, в нечерноземье опустятся до -7, -8 градусов, днем — около -5 градусов», — отметил метеоролог в беседе с РИА «Новости».

Отмечается также, что на этой территории РФ ожидается безветренная погода. Такое изменение погоды связано с действием антициклона.

При этом ранее Вильфанд прогнозировал потепление в некоторых районах. Так, он уточнял, что на территории азиатской части страны показатели температуры окажутся на 8-12 градусов выше нормы, пишет «Федеральное агентство новостей». Для европейской части страны отклонение составит до +7 градусов, пишут « Невские новости ».

В середине января синоптик предупреждал, что с приходом календарной весны 1 марта не стоит ждать значительного потепления. По его словам, март — это на самом деле зимний месяц.