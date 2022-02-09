Губерниев рассказал о разрушенной мечте пермской биатлонистки

По словам Губерниева, Васнецова не сможет участвовать в играх по ковид-протоколу Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Олимпийские игры-2022 в Пекине

Спортивный комментатор ВГТРК Дмитрий Губерниев рассказал, что пермская биатлонистка Валерия Васнецова не сможет участвовать на Олимпийских играх в Пекине, а участие в состязании было ее мечтой. Ранее у спортсменки выявили коронавирус, и девушку заперли в китайском отеле.

«Для Леры мечта разрушилась в одночасье», — сказал Губерниев в передаче «Андрей Малахов. Прямой эфир», которая транслировалась на канале «Россия 1». Комментатор объяснил, что у Васнецовой пришли отрицательные тесты, но по ковид-протоколу она не сможет принять участие в олимпийских играх.

Также Губерниев рассказал о жестких мерах против коронавирусной инфекции в Китае. По его словам, при виде россиян, китайцы «шарахаются», так как считают Россию «рассадником ковида».

Ранее в Китае Васнецова сдала положительный тест на коронавирус, в связи с чем ее заперли на карантин в COVID-отель. Там спортсменка пожаловалась на плохое питание, из-за которого она сильно похудела. После жалобы пермячке изменили меню и принесли в комнату велотренажер.