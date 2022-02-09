09 февраля 2022

Губерниев рассказал о разрушенной мечте пермской биатлонистки

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дмитрий Губерниев и Наталья Ищенко на вечерней сессии Медиафорума ОНФ
По словам Губерниева, Васнецова не сможет участвовать в играх по ковид-протоколу Фото:
новость из сюжета
Олимпийские игры-2022 в Пекине

Спортивный комментатор ВГТРК Дмитрий Губерниев рассказал, что пермская биатлонистка Валерия Васнецова не сможет участвовать на Олимпийских играх в Пекине, а участие в состязании было ее мечтой. Ранее у спортсменки выявили коронавирус, и девушку заперли в китайском отеле.

«Для Леры мечта разрушилась в одночасье», — сказал Губерниев в передаче «Андрей Малахов. Прямой эфир», которая транслировалась на канале «Россия 1». Комментатор объяснил, что у Васнецовой пришли отрицательные тесты, но по ковид-протоколу она не сможет принять участие в олимпийских играх.

Также Губерниев рассказал о жестких мерах против коронавирусной инфекции в Китае. По его словам, при виде россиян, китайцы «шарахаются», так как считают Россию «рассадником ковида».

Ранее в Китае Васнецова сдала положительный тест на коронавирус, в связи с чем ее заперли на карантин в COVID-отель. Там спортсменка пожаловалась на плохое питание, из-за которого она сильно похудела. После жалобы пермячке изменили меню и принесли в комнату велотренажер.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь» и в viber-канале «Пермь», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Спортивный комментатор ВГТРК Дмитрий Губерниев рассказал, что пермская биатлонистка Валерия Васнецова не сможет участвовать на Олимпийских играх в Пекине, а участие в состязании было ее мечтой. Ранее у спортсменки выявили коронавирус, и девушку заперли в китайском отеле. «Для Леры мечта разрушилась в одночасье», — сказал Губерниев в передаче «Андрей Малахов. Прямой эфир», которая транслировалась на канале «Россия 1». Комментатор объяснил, что у Васнецовой пришли отрицательные тесты, но по ковид-протоколу она не сможет принять участие в олимпийских играх. Также Губерниев рассказал о жестких мерах против коронавирусной инфекции в Китае. По его словам, при виде россиян, китайцы «шарахаются», так как считают Россию «рассадником ковида». Ранее в Китае Васнецова сдала положительный тест на коронавирус, в связи с чем ее заперли на карантин в COVID-отель. Там спортсменка пожаловалась на плохое питание, из-за которого она сильно похудела. После жалобы пермячке изменили меню и принесли в комнату велотренажер.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...