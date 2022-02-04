Валерия Васнецова рассказала о скудном питании на карантине в Пекине (фото из архива) Фото: Sven Hoppe / TASS

новость из сюжета Олимпийские игры-2022 в Пекине

Российская биатлонистка Валерия Васнецова, сдавшая положительный тест на коронавирус на Олимпиаде в Пекине, пожаловалась на питание в ковид-отеле. За день спортсменка съедает «три горстки макарон», из-за чего она уже похудела до костей. Рационом на карантине девушка поделилась в сторис в Instagram.

«Этим меня кормят на завтрак, обед и ужин уже 5 дней. Я очень сильно похудела, и у меня уже торчат кости… За день я съедаю три таких горсти макарон, потому что остальную еду есть невозможно. Но сегодня я съела весь жир, который дают вместо мяса, потому что очень голодна», — рассказала Васнецова.

На фотографии — горсть макарон, картофеля, порция мяса и соус. По словам биатлонистки, от рациона в ковид-отеле у нее «болит желудок» и образовались «черные круги под глазами». «Я хочу, чтобы это все закончилось. Я плачу каждый день. Я очень сильно устала», — пишет она.

Ранее сообщалось о выявленных случая коронавируса среди спортсменов российской сборной. Вместе с Валерией Васнецовой Олимпиаду пропустят серебряные призеры прошлых Игр скелетонист Никита Трегубов и фигурист Михаил Коляда.

Валерия Васнецова вошла в состав пермской части сборной России на Олимпиаде. В январе ее вместе еще с четырьмя спортсменами не пустили на рейс в Пекин, сославшись на отсутствие QR-кода. После решения этого вопроса она сдала тесты на COVID. Они оказались положительными. Из-за этого Васенцова не сможет выступить на Олимпийских играх.

Девушку кормят макаронами и мясом с жиром Фото: скриншот Instagram Валерия Васнецова

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