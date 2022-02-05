В олимпийском ковид-отеле изменили питание после жалобы россиянки

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Алексей Текслер посетил новый образовательный центр №7. Челябинск, капуста, салат, еда, столовая, школьное питание
В меню ковид-отеля в Пекине включили йогурты и лосось Фото:
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Олимпийские игры-2022 в Пекине

Российской биатлонистке Валерии Васнецовой, которая находится в ковид-отеле на Олимпиаде в Пекине, изменили питание. Ранее спортсменка пожаловалась, что из-за плохого питания она «похудела до костей».

«Питание в карантинном отеле в Пекине, где сейчас проходит Олимпиада, изменили после жалоб российской биатлонистки Валерии Васнецовой. В меню появились йогурты и лосось на завтрак. Кроме того, Васнецовой принесут в номер велотренажер для того, чтобы она могла вернуться к тренировкам», — передает РЕН ТВ слова пресс-атташе Союза биатлонистов России Сергея Аверьянова.

Ранее Валерия Васнецова пожаловалась на питание в ковид-отеле. По словам спортсменки, за день она съедает «три горстки макарон», из-за чего она уже «похудела до костей». Однако четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов раскритиковал спортсменку и заявил, что раньше спортсмены вообще жили, как в тюрьме.

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Российской биатлонистке Валерии Васнецовой, которая находится в ковид-отеле на Олимпиаде в Пекине, изменили питание. Ранее спортсменка пожаловалась, что из-за плохого питания она «похудела до костей». «Питание в карантинном отеле в Пекине, где сейчас проходит Олимпиада, изменили после жалоб российской биатлонистки Валерии Васнецовой. В меню появились йогурты и лосось на завтрак. Кроме того, Васнецовой принесут в номер велотренажер для того, чтобы она могла вернуться к тренировкам», — передает РЕН ТВ слова пресс-атташе Союза биатлонистов России Сергея Аверьянова. Ранее Валерия Васнецова пожаловалась на питание в ковид-отеле. По словам спортсменки, за день она съедает «три горстки макарон», из-за чего она уже «похудела до костей». Однако четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов раскритиковал спортсменку и заявил, что раньше спортсмены вообще жили, как в тюрьме.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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