Сотни объектов в ЯНАО подключат к газоснабжению

Власти ЯНАО догазифицируют 770 объектов в округе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Дома в населенных пунктах ЯНАО, где есть магистральные газопроводы, будут газифицированы. Как сообщила пресс-служба окружного правительства, в программу догазификации вошли 770 объектов, среди которых жилые дома, садоводства и дачные кооперативы.

«В округе в программу вошли 770 объектов. Это не только индивидуальные жилые дома, но также садовые и дачные некоммерческие товарищества», — говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Также правительство ввело социальную выплату в размере 100 тысяч рублей для подведения газа к дому. Воспользоваться поддержкой могут ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий, реабилитированные или пострадавшие от политических репрессий, ветераны труда, ветераны Ямала, инвалиды, семьи, воспитывающие детей-инвалидов, а также многодетные и малоимущие семьи.

«Важно не формально подойти к программе, а фактически знать, сколько людей перешли на новый источник энергии. Юридическая ответственность может заканчиваться и на границе участка, но мы должны сделать все, чтобы газ довести до домов. Нужно встречаться с людьми, разъяснять, давать персональную информацию тем, кому положена социальная выплата. Еще раз повторяю всем главам — количество объектов в округе не такое большое, выполнить программу должны досрочно, уверенно, и чтобы жители почувствовали результат», — приводит слова губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова пресс-служба.

Ранее URA.RU сообщало о том, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов обсуждал вопросы догазофикации с главой «Газпрома» Алексеем Миллером. Встреча прошла в Санкт-Петербурге, где также обсудили вопросы социально значимых для округа проектов.

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