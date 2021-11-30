Губернатор ЯНАО обсудил глобальные планы с главой «Газпрома»

ПАО «Газпром» продолжит поддерживать социальные проекты ЯНАО Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов обсудил газификацию региона с главой ПАО «Газпром» Алексеем Миллером. Об этом сообщается на официальном сайте компании «Газпром».

«В Санкт-Петербурге состоялась рабочая встреча председателя правления ПАО „Газпром“ Алексея Миллера и Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрия Артюхова. Стороны подчеркнули стратегический характер сотрудничества компании и округа. Отдельное внимание на встрече было уделено работе „Газпрома“ по газификации округа», — говорится в сообщении.

«Газпром» в 2021 году обеспечил газом котельную поселка Харсаим в Приуральском районе ЯНАО, в результате чего была повышена надежность теплоснабжения домов населенного пункта. Помимо этого, в регионе идет в рамках работы по догазификации домов в газифицированных городах и поселках.

Глава ЯНАО обсудил с председателем правления реализацию социально значимых проектов культуры, спорта, образования и здравоохранения, а также меры поддержки коренных народов севера. Так в 2020 году на средства «Газпрома» было закуплено медицинское оборудования и лекарства. Все эти мероприятия проходят в рамках соглашения о трехлетнем сотрудничестве ЯНАО и газового гиганта.