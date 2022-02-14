Британец снимет фильм о Кургане для своего travel-блога

15 февраля 2022 в 16:17 Размер текста - 17 +

«Центр развития туризма в Зауралье» позвал в Курган британского блогера Люка Джонса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Британский youtube-блогер Люк Джонс готов приехать в Курган весной, чтобы снять сюжет про город. Об этом URA.RU сообщил директор АНО «Центр развития туризма в Зауралье» Максим Сладкоштиев. «Идею пригласить Люка Джонса в Курган предложила профессор кафедры иняза КГУ Наталья Бочегова. В прошлом году он был в Кургане проездом — прогулялся по набережной, побывал в музее декабристов и в пабе. В этот раз мы приглашаем Джонса на два-три дня в Курган. Программа визита еще составляется, ведем переговоры. Принимаем предложения от курганцев для сюжета блогера, желательно активности — „не посмотреть, а поделать“», — рассказал Максим Сладкоштиев. Travel-блогер из Британии Люк Джонс снимает цикл «Russia! The Other Way». Ранее он снял выпуски о Тюмени, Тобольске, Ханты-Мансийске и других городах России. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Курган » и в viber-канале « Курган », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Британский youtube-блогер Люк Джонс готов приехать в Курган весной, чтобы снять сюжет про город. Об этом URA.RU сообщил директор АНО «Центр развития туризма в Зауралье» Максим Сладкоштиев. «Идею пригласить Люка Джонса в Курган предложила профессор кафедры иняза КГУ Наталья Бочегова. В прошлом году он был в Кургане проездом — прогулялся по набережной, побывал в музее декабристов и в пабе. В этот раз мы приглашаем Джонса на два-три дня в Курган. Программа визита еще составляется, ведем переговоры. Принимаем предложения от курганцев для сюжета блогера, желательно активности — „не посмотреть, а поделать“», — рассказал Максим Сладкоштиев. Travel-блогер из Британии Люк Джонс снимает цикл «Russia! The Other Way». Ранее он снял выпуски о Тюмени, Тобольске, Ханты-Мансийске и других городах России.