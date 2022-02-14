14 февраля 2022

Британец снимет фильм о Кургане для своего travel-блога

© Служба новостей «URA.RU»
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Дети. Пенсионеры. Курган, я люблю курган, цпкио курган, лето в городе
«Центр развития туризма в Зауралье» позвал в Курган британского блогера Люка Джонса Фото:

Британский youtube-блогер Люк Джонс готов приехать в Курган весной, чтобы снять сюжет про город. Об этом URA.RU сообщил директор АНО «Центр развития туризма в Зауралье» Максим Сладкоштиев.

«Идею пригласить Люка Джонса в Курган предложила профессор кафедры иняза КГУ Наталья Бочегова. В прошлом году он был в Кургане проездом — прогулялся по набережной, побывал в музее декабристов и в пабе. В этот раз мы приглашаем Джонса на два-три дня в Курган. Программа визита еще составляется, ведем переговоры. Принимаем предложения от курганцев для сюжета блогера, желательно активности — „не посмотреть, а поделать“», — рассказал Максим Сладкоштиев.

Travel-блогер из Британии Люк Джонс снимает цикл «Russia! The Other Way». Ранее он снял выпуски о Тюмени, Тобольске, Ханты-Мансийске и других городах России.

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Британский youtube-блогер Люк Джонс готов приехать в Курган весной, чтобы снять сюжет про город. Об этом URA.RU сообщил директор АНО «Центр развития туризма в Зауралье» Максим Сладкоштиев. «Идею пригласить Люка Джонса в Курган предложила профессор кафедры иняза КГУ Наталья Бочегова. В прошлом году он был в Кургане проездом — прогулялся по набережной, побывал в музее декабристов и в пабе. В этот раз мы приглашаем Джонса на два-три дня в Курган. Программа визита еще составляется, ведем переговоры. Принимаем предложения от курганцев для сюжета блогера, желательно активности — „не посмотреть, а поделать“», — рассказал Максим Сладкоштиев. Travel-блогер из Британии Люк Джонс снимает цикл «Russia! The Other Way». Ранее он снял выпуски о Тюмени, Тобольске, Ханты-Мансийске и других городах России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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