На набережной Кургана нашли мертвого мужчину

На курганском пляже нашли труп
Тело мужчины нашли на набережной реки Тобол вв Кургане. Об этом сообщает телекомпания «Область 45».
«В Кургане на набережной Тобола в районе Кировского пляжа обнаружили труп утонувшего мужчины. По предварительной информации, там утонул мужчина 1985 года рождения», — сообщает телекомпания.
Как пояснили URA.RU в СУ СК по Курганской области, на место происшествия выехал следователь СО в составе следственно-оперативной группы. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Тело погибшего извлекли из воды очевидцы.
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