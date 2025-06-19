На набережной Кургана нашли мертвого мужчину

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На курганском пляже нашли труп
На курганском пляже нашли труп Фото:

Тело мужчины нашли на набережной реки Тобол вв Кургане. Об этом сообщает телекомпания «Область 45».

«В Кургане на набережной Тобола в районе Кировского пляжа обнаружили труп утонувшего мужчины. По предварительной информации, там утонул мужчина 1985 года рождения», — сообщает телекомпания. 

Как пояснили URA.RU в СУ СК по Курганской области, на место происшествия выехал следователь СО в составе следственно-оперативной группы. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Тело погибшего извлекли из воды очевидцы.

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Тело мужчины нашли на набережной реки Тобол вв Кургане. Об этом сообщает телекомпания «Область 45». «В Кургане на набережной Тобола в районе Кировского пляжа обнаружили труп утонувшего мужчины. По предварительной информации, там утонул мужчина 1985 года рождения», — сообщает телекомпания.  Как пояснили URA.RU в СУ СК по Курганской области, на место происшествия выехал следователь СО в составе следственно-оперативной группы. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Тело погибшего извлекли из воды очевидцы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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