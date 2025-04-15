Чем известен курганский завод, которым управляют из Америки

На курганском предприятие по производству нефтегазового оборудования «Варел НТС», принадлежащее холдингу из США, произошла смена директора. Опытный управленец Юрий Сергеенко покинул пост генерального директора спустя 16 лет работы. В конце 2022 года президент РФ Владимир Путин вводил запрет на продажу акций завода из-за санкций со стороны недружественных стран. О том, что еще известно об активе зарубежных инвесторов — в материале корреспондента URA.RU.
Вложения иностранного инвестора
Завод «Варел НТС, занимающий производством долот для бурения нефтяных и газовых скважин, был построен в 2012 году. Инвестором выступала американская компания „Варел интернешнл“, у которой на тот момент уже имелись предприятия в Техасе и во Франции. В качестве российского партнера выступала „НьюТек Сервисез“. Общий объем инвестиций первой очереди предприятия составлял 446 миллионов рублей. Проектную мощность оценивали в 1800 буровых долот в год. На заводе было создано свыше 60 рабочих мест.
В торжественной церемонии открытия участвовали представители областной и городской власти, а также партнеры. Предприятие ориентировано как на российские, так и на зарубежные рынки. Курган был выбран в качестве размещения завода как город с развитой металлообработкой, хорошей логистикой и территориальным расположением. «Это добавляет имиджа Курганской области и развенчивает те мифы, которые вокруг области создаются», — заявлял тогда первый замгубернатора региона Александр Бухтояров.
В 2022 году на предприятии произошли изменения в составе владельцев. Учредитель «Варел Интернешнл» ушел и завод перешел под контроль другой американской компании «ММС ХОЛДИНГ ЛЛК».
Запрет от Путина
Три года назад после попадания России в санкционные списки со стороны США и ЕС президент Владимир Путин подписал указ о запрете компании ООО «Варел НТС» продавать акции и доли иностранных инвесторов, связанных с недружественными странами. Также под ограничение попала продажа прав и обязанностей.
Доходы предприятия
На промышленном предприятии за прошлый год в два раза снизилась выручка. Сокращение доходов — 175 миллионов рублей. По итогам 2024 года показатель составлял 276 487 000 рублей. За аналогичный период предыдущего года выручка составляла 451 219 000 рублей. Убытки актива американских инвесторов уменьшились с 15,8 до 12,2 миллиона рублей.
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