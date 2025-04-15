Чем известен курганский завод, которым управляют из Америки

Путин запретил курганскому заводу холдинга из США продавать акции и доли
© Служба новостей «URA.RU»
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Заводом «Варел НТС» владеет американский холдинг
Заводом «Варел НТС» владеет американский холдинг Фото:

На курганском предприятие по производству нефтегазового оборудования «Варел НТС», принадлежащее холдингу из США, произошла смена директора. Опытный управленец Юрий Сергеенко покинул пост генерального директора спустя 16 лет работы. В конце 2022 года президент РФ Владимир Путин вводил запрет на продажу акций завода из-за санкций со стороны недружественных стран. О том, что еще известно об активе зарубежных инвесторов — в материале корреспондента URA.RU.

Вложения иностранного инвестора

Завод «Варел НТС, занимающий производством долот для бурения нефтяных и газовых скважин, был построен в 2012 году. Инвестором выступала американская компания „Варел интернешнл“, у которой на тот момент уже имелись предприятия в Техасе и во Франции. В качестве российского партнера выступала „НьюТек Сервисез“. Общий объем инвестиций первой очереди предприятия составлял 446 миллионов рублей. Проектную мощность оценивали в 1800 буровых долот в год. На заводе было создано свыше 60 рабочих мест.

В торжественной церемонии открытия участвовали представители областной и городской власти, а также партнеры. Предприятие ориентировано как на российские, так и на зарубежные рынки. Курган был выбран в качестве размещения завода как город с развитой металлообработкой, хорошей логистикой и территориальным расположением. «Это добавляет имиджа Курганской области и развенчивает те мифы, которые вокруг области создаются», — заявлял тогда первый замгубернатора региона Александр Бухтояров.

В 2022 году на предприятии произошли изменения в составе владельцев. Учредитель «Варел Интернешнл» ушел и завод перешел под контроль другой американской компании «ММС ХОЛДИНГ ЛЛК».

Запрет от Путина

Три года назад после попадания России в санкционные списки со стороны США и ЕС президент Владимир Путин подписал указ о запрете компании ООО «Варел НТС» продавать акции и доли иностранных инвесторов, связанных с недружественными странами. Также под ограничение попала продажа прав и обязанностей. 

Доходы предприятия

На промышленном предприятии за прошлый год в два раза снизилась выручка. Сокращение доходов — 175 миллионов рублей. По итогам 2024 года показатель составлял 276 487 000 рублей. За аналогичный период предыдущего года выручка составляла 451 219 000 рублей. Убытки актива американских инвесторов уменьшились с 15,8 до 12,2 миллиона рублей. 

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На курганском предприятие по производству нефтегазового оборудования «Варел НТС», принадлежащее холдингу из США, произошла смена директора. Опытный управленец Юрий Сергеенко покинул пост генерального директора спустя 16 лет работы. В конце 2022 года президент РФ Владимир Путин вводил запрет на продажу акций завода из-за санкций со стороны недружественных стран. О том, что еще известно об активе зарубежных инвесторов — в материале корреспондента URA.RU. Вложения иностранного инвестора Завод «Варел НТС, занимающий производством долот для бурения нефтяных и газовых скважин, был построен в 2012 году. Инвестором выступала американская компания „Варел интернешнл“, у которой на тот момент уже имелись предприятия в Техасе и во Франции. В качестве российского партнера выступала „НьюТек Сервисез“. Общий объем инвестиций первой очереди предприятия составлял 446 миллионов рублей. Проектную мощность оценивали в 1800 буровых долот в год. На заводе было создано свыше 60 рабочих мест. В торжественной церемонии открытия участвовали представители областной и городской власти, а также партнеры. Предприятие ориентировано как на российские, так и на зарубежные рынки. Курган был выбран в качестве размещения завода как город с развитой металлообработкой, хорошей логистикой и территориальным расположением. «Это добавляет имиджа Курганской области и развенчивает те мифы, которые вокруг области создаются», — заявлял тогда первый замгубернатора региона Александр Бухтояров. В 2022 году на предприятии произошли изменения в составе владельцев. Учредитель «Варел Интернешнл» ушел и завод перешел под контроль другой американской компании «ММС ХОЛДИНГ ЛЛК». Запрет от Путина Три года назад после попадания России в санкционные списки со стороны США и ЕС президент Владимир Путин подписал указ о запрете компании ООО «Варел НТС» продавать акции и доли иностранных инвесторов, связанных с недружественными странами. Также под ограничение попала продажа прав и обязанностей.  Доходы предприятия На промышленном предприятии за прошлый год в два раза снизилась выручка. Сокращение доходов — 175 миллионов рублей. По итогам 2024 года показатель составлял 276 487 000 рублей. За аналогичный период предыдущего года выручка составляла 451 219 000 рублей. Убытки актива американских инвесторов уменьшились с 15,8 до 12,2 миллиона рублей. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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