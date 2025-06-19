Боец «Лапа» из СВО получил медаль за взятие Авдеевки
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Курганский боец с позывным «Лапа», служивший в чеченском подразделении «Ахмат» (также известен как спецназ Рамзана Кадырова), получил медаль за взятие Авдеевки. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил военнослужащий из зоны СВО.
«Награжден медалью „За взятие Авдеевки“. Приказ подписан организацией „Ветераны Новороссии“», — сообщил боец.
Курганский участник СВО получил новую медаль
Ранее военнослужащим были получены медали Суворова, «За боевые отличия» и «За воинскую доблесть» второй степени. Также был награжден медалью «Участнику специальной военной операции».
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