19 июня 2025

Курганского экс-бойца спецназа Кадырова наградили медалью за взятие Авдеевки. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Боец «Лапа» из СВО получил медаль за взятие Авдеевки
Боец «Лапа» из СВО получил медаль за взятие Авдеевки Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Курганский боец с позывным «Лапа», служивший в чеченском подразделении «Ахмат» (также известен как спецназ Рамзана Кадырова), получил медаль за взятие Авдеевки. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил военнослужащий из зоны СВО.

«Награжден медалью „За взятие Авдеевки“. Приказ подписан организацией „Ветераны Новороссии“», — сообщил боец.

Курганский участник СВО получил новую медаль
Курганский участник СВО получил новую медаль
Фото:

Ранее военнослужащим были получены медали Суворова, «За боевые отличия» и «За воинскую доблесть» второй степени. Также был награжден медалью «Участнику специальной военной операции».

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Курганский боец с позывным «Лапа», служивший в чеченском подразделении «Ахмат» (также известен как спецназ Рамзана Кадырова), получил медаль за взятие Авдеевки. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил военнослужащий из зоны СВО. «Награжден медалью „За взятие Авдеевки“. Приказ подписан организацией „Ветераны Новороссии“», — сообщил боец. Ранее военнослужащим были получены медали Суворова, «За боевые отличия» и «За воинскую доблесть» второй степени. Также был награжден медалью «Участнику специальной военной операции».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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