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21:05
Как приготовить дома блюда с ПМЭФ 2025: топ-10 рецептов
21:05
Дуров на французском языке заявил о свободе слова
21:03
Опасное кафе, бесплатная парковка в аэропорту и старт для абитуриентов: события на Ямале 19 июня
8 грубейших ошибок в деле редактора URA.RU
21:01
В ХМАО полиция провела облавы на мигрантов.Видео
21:00
Политолог Арешев: Армения может передать Турции компанию бизнесмена Карапетяна
20:55
В Иране назвали главное условие для прекращения ударов по Израилю
От Евровидения до паспорта РФ и «Миротворца» — путь звезды Ани Лорак
20:54
В Кургане построят фармацевтический завод более чем за три миллиарда рублей
20:51
Глава энергетики оценил последствия от запрета на российский газ со стороны ЕС
20:50
В Тюмени продают 37-метровый аттракцион
Ответил Западу, Киеву и Ближнему Востоку: главные заявления Дмитрия Пескова с площадки ПМЭФ
20:48
Пермячка отсудила сотни тысяч рублей у известного строительного гипермаркета за разноцветный ламинат
20:47
Что могло послужить причиной схода 11 вагонов в Курганской области. Фото
20:45
После старта: челябинские политики втягиваются в выборы
В Нижнем Тагиле новый МСК принял первые тысячи тонн отходов
20:44
В Чувашии уволили скандального мэра Максима Семенова
20:43
В Екатеринбурге труп мужчины нашли в трубе под железной дорогой
20:43
Российские города свяжут новые высокоскоростные магистрали
Путин усилил позицию миротворца в конфликте на Ближнем Востоке
20:42
Правительство хочет убедить россиян покупать автомобили
20:37
Минэрго обсудило с Минфином налоговые льготы для нефтяной отрасли
20:35
Мурашко раскрыл, сколько лет жизни теряют россияне с ожирением
География страха: какие города Израиля оказались под огнем Ирана 19 июня. Карта
20:35
Какими бы супергероями стали мэр Кургана и его заместители: версия нейросети
20:32
Газпромбанк и Сириус заключили соглашение о сотрудничестве
20:30
В Кремле рассказали о визите Путина в Китай
Под небом сирен: как выглядит Израиль после одного из крупнейших обстрелов Ирана. Фотогалерея
20:27
Нефть, газ и новые заводы: Путин объявил о расширении сотрудничества с Индонезией
20:26
Банковские инвестиции и развитие дзюдо: Кухарук подписал новые соглашения на полях ПМЭФ-2025
20:22
Возле здания мэрии Екатеринбурга иномарка снесла мать с ребенком. Фото
Роботы помогут создать новую экономику Челябинской области
20:20
Еще одно государство Юго-Восточной Азии будет доступно россиянам без визы
20:20
Борьба с инфляцией и «весна» в экономике: ЦБ и финансовый блок правительства обозначили приоритеты на год
20:20
Мантуров провел ряд важных международных встреч по вопросам экономического сотрудничества
ВС РФ взяли село в ДНР и продвинулись в Харьковской области: карта спецоперации на 19 июня
20:20
От подводной охоты до сбора земляники: как депутаты думы ХМАО собираются провести отпуск
20:12
Зеленский пригрозил навести порчу на российских пранкеров
20:12
Челябинский ХК «Трактор» лишился одного из ключевых игроков
Хирург у власти: биография президента Ирана Масуда Пезешкиана, страна которого воюет с Израилем
20:08
Индонезия готова увеличить число прямых рейсов с Россией
20:08
Проезд по будущему «Южному Обходу Тюмени» может стать платным. Видео
20:05
Мантуров лично протестировал новую Lada Azimut
Как в России поддерживают военных и какие выплаты им положены
20:01
«Нет никакой злобы»: экс-вице-мэра Екатеринбурга Контеева выпустили из колонии. Фото, видео
20:00
Кухарук на ПМЭФ объяснил, как ХМАО сохраняет лидерство по объему добычи нефти в стране
19:59
«Фура ушла под воду»: Челябинск затопило после дождя. Видео
Красота большого бизнеса: самые красивые девушки на ПМЭФ-2025. Фотогалерея
19:58
Песков: Трамп не делился с Россией своими планами
19:58
Песков рассказал, как Россия отреагирует на конфликт между Ираном и Израилем
19:56
«На благо наших народов»: Путин дал оценку прошедшим переговорам с президентом Индонезии
Родственников бойцов СВО лишают выплат: что делать в подобных случаях, куда обращаться
19:55
Мантуров назвал благоприятный для России курс доллара
19:54
Пермячка, месяцами истязавшая собственную дочь, попала под уголовное дело
19:54
В центре Екатеринбурга запретят ездить на машинах и электросамокатах
Вайкуле готовится к параду иноагентов: кто приедет на музыкальный фестиваль «Рандеву» в Юрмалу
19:50
Песков: участие США в конфликте Ирана и Израиля усилит напряженность в регионе
19:47
В Северной Осетии спасатели нашли тело альпиниста, попавшего под лавину в ущелье Танадон в феврале
19:40
Суд на Камчатке оштрафовал американского пенсионера на 150 тысяч рублей
Российским инвесторам назвали самые перспективные акции этого лета
19:39
Сбер считает возможным снижение ставок по кредитам и депозитам до заседания ЦБ
19:39
Как правильно подкормить лук в июне: простые советы садовода
19:38
Россия и Индонезия подписали важное инвестиционное соглашение
Иран атаковал Израиль, выпустив около 30 ракет. Онлайн-трансляция
19:35
Прыжки через костер и гастро-шоу: как жителям ХМАО развлечься в выходные. Афиша
19:34
«Отвяжись от меня, Дробыш»: Прохор Шаляпин ответил на оскорбления бывшего продюсера
19:27
Минфин обсуждает сокращение налоговых льгот
1
Какие дороги перекроют в Петербурге на время ПМЭФ. Карта
19:26
Кадыров высказался о конфликте Израиля и Ирана
19:22
Захарова оценила риски размещения ядерного оружия в Дании
19:20
В Минфине раскрыли, как идет процесс по приватизации компаний
Иран разнес больницу «Сорока» в Беэр-Шеве, выпустив по Израилю порядка 30 ракет: рассказываем, что происходит
19:18
Силовики поймали стрелявших по свердловскому мэру, который теперь министр. Фото
19:17
Чиновники доложили депутатам Сургута о сроках окончания ремонта аварийного здания мэрии
19:15
Минпромторг будет продвигать российскую спецтехнику через «Авито»
19:12
Итоги ПМЭФ: «Дамате» откроет в Тюменской области два новых предприятия
19:12
В Кремле отметили достижения бизнесмена Симановского. Видео
19:10
«Мировой спорт осиротел»: Захарова высказалась о допуске российских спортсменов к соревнованиям
19:10
Бывшего зампрокурора КБР Кадырова арестовали в Москве
1
19:10
Над Россией за два часа сбито с десяток украинских беспилотников
19:09
Суд ХМАО вынес приговор жителю, который угрожал устроить взрыв и подрался с полицейским
19:07
Захарова объявила об открытии второго фронта Украины против России
19:06
Половину свердловского города оставили без почты
19:00
Сын соратника Ельцина затеял мегастройку под Екатеринбургом
18:58
В Тюменской области перехватили партию опасного кумыса из Казахстана
18:56
Захарова потребовала телекомпанию извиниться за призыв атаковать Кремль
18:55
Власти ХМАО рассматривают возможность сделать полеты в Абхазию круглогодичными
1
18:54
МО РФ: уничтожено 10 БПЛА над регионами
18:51
Депутат Рады Безуглая опасается распада Украины
1
18:50
Рабочие начали разбирать сошедшие с рельсов вагоны в Курганской области. Видео
1
18:48
Министр здравоохранения РФ предупредил о страшных последствиях ожирения
18:47
Новые образовательные программы по беспилотникам появятся в ЯНАО
18:45
Банкротная строительная компания из ХМАО продает лимузины «Линкольн» за бесценок.Фото
18:44
РЖД позаботилась о пассажирах поезда, задержанного из-за схода вагонов другого состава в Курганской области
18:43
На Ямале начали расти цены на аренду квартир
18:41
США будут отслеживать соцсети всех, кто хочет получить студенческую визу
18:34
На берегу Шершней в Челябинске построят новый высотный ЖК. Фото
18:34
«Несолоно хлебавши»: Захарова о провале Зеленского на саммите G7
18:32
700 млрд вместо 1,8 трлн: Минстрой бьет тревогу из-за нехватки средств дольщиков
1
18:31
В Нижневартовске в День молодежи перекроют дороги. Инфографика
18:30
Еще один российский аэропорт ограничил перелеты
18:29
Дурову разрешат покидать Францию для поездок в Дубай
1
18:28
Пермяки смогут летать в Армению до конца марта
18:24
«Авито» и «Ростелеком» помогут начать зарабатывать трем миллионам студентов
18:23
В Кремле прокомментировал появление Путина в «Простоквашино»
1
18:23
Тюменцев вернули из украинского плена
18:21
Глава ВТБ Костин назвал вредным укрепление рубля
2
18:20
В Арктической зоне ХМАО появится новый рыбоперерабатывающий завод
1
18:19
На ПМЭФ-2025 рассказали о судьбе завода роботов, который открыл Путин
1
18:17
В Перми на шоссе Космонавтов введут запрет для водителей. Схема
18:16
Курганцы за деньги взялись загружать иностранную фуру, которая упала в кювет на трассе. Фото, видео
18:14
План «Ковер» ввели в аэропорту Волгоград
18:12
«Мам, я вернулся»: Минобороны публикует трогательные кадры бесед возвращенных из плена солдат РФ с родными
18:10
Скандальный блогер из Екатеринбурга снова избил человека, дело довели до генерала
2
18:09
Отель с купеческими номерами откроют в Кургане. Видео
18:08
Паслер отнес документы в избирком, чтобы стать губернатором
18:07
Трое свердловчан вернулись из украинского плена. Фото
18:07
Песков раскрыл, сколько Россия получила тел в рамках обмена с Украиной
1
18:06
На челябинском участке М-5 ввели ряд ограничений
18:05
Молодой пермяк, пропавший при загадочных обстоятельствах в апреле, найден погибшим
17:55
Вылет второго самолета из Челябинска в Шарм-эль-Шейх задержан уже на 15 часов. Скрин
17:55
Автобус с детьми перевернулся в Новгородской области
17:53
«Она занята поиском нового мужчины»: адвокат семьи Тиммы уличила Седокову во лжи
17:52
«Лучшая скорая помощь»: агроном раскрыла секреты подкормки смородины
3
17:47
В Курганской области пассажиров электричек перевезут на автобусах из-за аварии
17:47
Ветеринарная система «Меркурий» не работает третий день
17:46
Глава ВТБ дал совет россиянам, как просто увеличить свои доходы
5
17:44
Челябинский экс-депутат Корнев со скандалом покидает «Справедливую Россию»
17:42
Захарова не сдержала слез, говоря о фейках Украины про обмен телами солдат
17:42
Пермский завод, где делают двигатели для ракет, начал выпускать мини-печи для нужд СВО. Фото
17:42
Куда в Тюмени сдать ненужные вещи
17:40
Депутат Ким заявила, что «на фронте выбирают Чебурашку» вместо лабубу
1
17:36
Путин получил приглашение на саммит G20 в Южной Африке
17:36
Власти выставили на торги тюменский завод по производству водки
17:34
ММК и «Ростелеком» займутся внедрением искусственного интеллекта
17:34
В Кургане официально открыли три пляжа
2
17:33
Челябинский завод со Сбером создадут инструмент для контроля за роботами. Фото
1
17:32
Челябинская область и СПбГУ будут вместе развивать межвузовский кампус
17:30
Световое шоу дронов устроят на пермском фестивале «Небесная ярмарка»
17:29
Ротенберг прокомментировал оценку главы Минэка о том, что Россия находится на грани рецессии
3
17:28
Компанией, с которой Шумков заключил соглашение на ПМЭФ, руководит племянник Кадырова. Фото
1
17:26
Новак назвал конфликт на Ближнем Востоке «черным лебедем»
1
17:23
Прокуратура Ноябрьска начала проверку «Скалалэнда» из-за отравления детей
17:23
Глава «Автодора» объяснил отсутствие связи на некоторых участках дорог России
17:21
Омбудсмен Сапко сообщил о возвращении пермяка из украинского плена. Видео
17:18
В Пермь съедутся самые быстрые ходоки России
17:18
«Стали лучше питаться»: в Минэкономразвития возложили рост цен на продукты на самих россиян
17:17
«До четырех миллионов банок ежемесячно»: производство натуральных лимонадов расширят в Челябинской области
1
17:16
Возле аэропорта в ЯНАО строят бесплатную парковку
17:13
От Федота Урожайника до защиты слонов: что празднуют и чего нельзя делать 20 июня 2025
17:13
В Перми появится новая велосипедная трасса
17:12
Двое челябинцев вернулись из украинского плена
17:11
В Курганской области штрафуют родителей, чьи дети гоняют на мотоциклах. Фото
4
17:11
Убийства, овощебаза, побег жены и УДО: путь бывшего вице-мэра Екатеринбурга Контеева
6
17:10
Общественная палата предупредила о провокациях против выборов в госдуму 2026
17:08
Моор обсудил новый инвестиционный проект с зашедшим в регион «Черкизово»
17:07
Минобороны показало кадры с российскими военными после обмена с Украиной
17:06
Нового мэра пермской Лысьвы будут выбирать после губернатора
17:04
Губернатор Махонин объявил о создании в Перми нового курорта с пляжем
17:00
Бывший вице-мэр Екатеринбурга Контеев вышел на свободу по УДО
3
17:00
Задержали Обаму и оцепили поезд лидера КНДР: когда и как Пермь встречала глав других государств
16:58
Грузовой поезд сошел с рельсов в Курганской области. Онлайн-трансляция
16:53
В дни проведения выпускных вечеров ограничена продажа алкоголя в ЯНАО. Инфографика
16:53
Песков обозначил, что именно в Украине раздражает США больше всего
1
16:53
Тюменцы забраковали проект сквера с новым колесом обозрения и аттракционами
16:53
В Челябинской области построят гостиницы «Космос Отель Групп»
16:50
В Кургане из-за дождей снизилась активность комаров
16:50
Херсон превратился в город-призрак
16:49
Что известно о сходе вагонов в Курганской области к этому часу
16:49
Роспотребнадзор провел встречу с предпринимателями Ноябрьска
16:48
Forbes не стал включать челябинского блогера в рейтинг «30 до 30»
16:47
Полицейские изъяли у пермского бизнесмена тысячи пачек контрафактных сигарет
16:46
Мигранта, который похитил 14-летнюю школьницу в Екатеринбурге, отправили в СИЗО
16:45
Назван лучший лесной пожарный Ямала. Фото
16:44
В зоне СВО погибли бывший пожарный и электромонтер из Тюменской области
16:43
«Израиль сорвал мирный процесс по Ирану»: Захарова высказалась о конфликте на Ближнем Востоке
16:42
Путин назвал главного гостя ПМЭФ в 2025 году
16:42
Депутаты Заксобрания ЯНАО хотят расширить категории для «Арктической ипотеки»
16:40
Россия и Украина обменялись военнопленными
16:35
На Ямале начался масштабный ремонт дворов и фасадов многоквартирных домов
16:33
Депутаты Заксобрания ЯНАО утвердили ряд важных изменений в законы
16:32
В Тюмени определили новые места под платные парковки
16:30
В Госдуме предложили отменить домашние задания. Видео
6
16:28
Песков вслед за Путиным прокомментировал встречу президента РФ с Трампом
16:26
Кухарук на ПМЭФ заявил о необходимости налоговых льгот для добычи трудной нефти в ХМАО
16:25
В округе Пермского края простятся с двумя погибшими участниками СВО
16:25
Озвучена вероятная причина схода вагонов в Курганской области
16:21
В Кургане вода из трубы разлилась фонтаном над парковкой ТРЦ «Пушкинский». Видео
1
16:20
Девелопер из Екатеринбурга реализует в Перми проект мега-курорта
16:19
Улицу в Екатеринбурге назвали в честь советского кинорежиссера
16:18
Екатеринбуржцы раскупили билеты на экстравагантную премьеру: что в ней такого. Фото
16:17
Сдачу ЕГЭ приостановили из-за угрозы БПЛА в Ставрополье
16:16
В Курганской области девушек научат управлять беспилотниками
5
16:15
Следователи проводят проверку из-за схода 11 вагонов в Курганской области. Видео
16:12
Захарова раскрыла, когда пройдут следующие переговоры по Украине
16:10
Куда звонить, если затопило улицу: в Тюмени борются с последствиями ливня
16:09
«Мы самодостаточны»: реакция мировых СМИ на заявления Путина на ПМЭФ 2025
2
16:08
На набережной Кургана нашли мертвого мужчину
1
16:07
В Минобрнауки раскрыли, когда вузы останутся без абитуриентов
1
16:07
Курганский транспортный прокурор рассказал, сколько вагонов перевернулось в аварии. Видео
16:05
«Прекрасный дуэт с котом Матроскиным»: Путин может стать героем мультсериала «Простоквашино»
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16:03
Заработал ли в России китайский маркетплейс Poizon
15:59
Названы даты стыковых матчей ФК «Челябинск» — «Волгарь» за выход в ФНЛ
15:59
В Перми открыли собственную «школу мэров» по типу Сенежа
15:57
Раскрыт этап строительства магистрали Москва — Санкт-Петербург
15:53
Полпред Щеголев обратил внимание на нехватку в России сотрудников с детьми
4
15:52
Подрядчик обещал завершить благоустройство озера Молодежное в Новом Уренгое
15:52
Челябинск вошел топ городов РФ по снижению цен на вторичное жилье
1
15:52
Прокурор выехал на место схода вагонов с рельсов в Курганской области. Фото
15:49
Минус метр: в Тюмени стремительно мелеет Тура
15:48
Текслер и Силуанов обсудили на ПМЭФ, как усовершенствовать госзакупки
15:45
В челябинское заксобрание выдвинулся кандидат-водитель
15:45
В Екатеринбурге рухнули цены на яйца: где искать самые дешевые. Фото
15:45
Шадринск рискует остаться без оппозиции: что ждет город после выборов
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15:43
Экс-директор «Крошки Картошки» продал липовый пропуск на ПМЭФ за 1 млн рублей
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Иностранная фура перевернулась в ДТП на трассе Курган — Каргаполье. Фото
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Структура местного девелопера без торгов получила право на застройку «Пермь-Сити»
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В Челябинске третий раз не нашли подрядчика возведения дамбы за 552 млн рублей
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В Минобороны Израиля обозначили новую ключевую цель ЦАХАЛ в конфликте с Ираном
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Львова-Белова раскрыла, сколько детей разыскивает Россия в Европе и на Украине
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Тюменцу в кабинет Госуслуг «подкинули» чужую машину
15:31
Пермяки возмутились ограничениями на фестивале «Небесная ярмарка»
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Симоньян предложила заменить чиновников на ИИ
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15:28
В МЧС предупредили о мощных ливнях и грозе в Свердловской области
15:28
В ХМАО на автомобилистов завели уголовные дела за вождение машины в пьяном виде.Видео
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МВД предупредило о страшных последствиях для россиян, которые предоставляют свои счета мошенникам
15:24
Губернатор Шумков подписал соглашение с компанией, которая инвестирует миллиарды в молочное производство. Фото
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15:23
Глава Американской торговой палаты заявил о желании компаний вернуться в Россию
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Пассажирский транспорт изменил движение из-за поезда, сошедшего с рельсов в Курганской области
15:21
Силовики поймали банду зацеперов, терроризовавших водителей трамваев в Екатеринбурге. Фото
15:20
Компанию пермского актера и депутата Бежаняна оштрафовали на сотни тысяч
15:20
Ушаков анонсировал новую встречу Путина и Си Цзиньпина
15:17
Стихия отступила: в Тюменской области завершился паводок
15:16
Губернатор Херсонской области рассказал о попытках покушения на его жизнь
15:15
Челябинца будут судить по обвинению в хищении свыше 28 млн рублей у Соцфонда РФ
2
15:15
Песков призвал набраться терпения в конфликте с Украиной
1
15:15
Утром в Шадринске прогремит гроза
15:13
Решетников попросил Набиуллину проявить больше любви к российской экономике
1
15:11
Магнитогорский хоккеист, попавший в реанимацию, нашел новый клуб в Москве
15:10
Ушаков: Путин и Си обсудили неудачную поездку Зеленского на саммит G7 в Канаде
15:08
В Тюмени за день выпало более трети месячной нормы осадков
15:08
Участников СВО назвали новой элитой России
15:08
В День памяти и скорби телебашня в Перми изменит цвет
15:07
В Курске построят сотни тысяч квадратных метров жилья за 50 млрд рублей
3
15:05
Дочернюю фирму «Мечела» после 8-кратного роста убытков возглавил новый директор
15:05
Депутаты раскритиковали чиновников мэрии Сургута за падение выручки хлебозавода
15:04
Глава ЯНАО Артюхов рассказал о поставке оборудования в десять воинских частей
15:04
Силуанов рассказал про способ достижения нужного уровня инфляции
15:03
Глава Махачкалы уходит в отставку
14:59
«Яндекс Такси» снизит цены на поездки для определенных граждан
12
14:59
Стали известны подробности схода с рельсов поезда в Курганской области. Фото
14:56
Сбер прогнозирует снижение ключевой ставки до 10% к 2027 году
2
14:50
В Екатеринбурге стало больше жителей, помогли мигранты
4
14:50
В Курганской области массово показывают фильмы под открытым небом. Скрин
6
14:50
Где в Тюмени отдохнуть ребенку, если не хватило места в загородном лагере
14:49
Песков раскрыл подробности контактов Путина и Мединского о переговорах с Украиной
14:47
Главы МИД в Стамбуле обсудят конфликт Израиля и Ирана
14:47
Нужно 54 миллиарда рублей: тюменские власти создадут условия для коммунального инвестора
14:46
Песков обозначил сроки новых переговоров с Украиной
14:45
В Нижневартовске коммунальщики пытаются предотвратить взрыв на канализации
14:44
В соцсетях расходится фейк об уничтожении в РФ картошки для создания ее нехватки
3
14:44
ММК и «МегаФон» создадут цифровой угольный склад
14:44
Тюменские дружинники разняли семерых пьяных дебоширов, готовящихся подраться
1
14:43
В Новом Уренгое устанавливают арт-объект в виде огромной совы, взмахивающей крыльями. Фото
1
14:40
Песков: РФ видит угрозу географического расширения конфликта Ирана и Израиля
1
14:39
Всем нужны быстрые деньги: на что идут тюменские девелоперы ради продаж. Инсайд
14:35
Чем известен курганский завод, которым управляют из Америки
9
14:32
Песков оценил влияние действующей ключевой ставки на экономику РФ
3
14:32
Сыну свердловского солдата отказали в выплате за его гибель на СВО
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Путин: власть на Украине нелегитимна
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Путин раскрыл важнейшую информацию об Иране
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Путин рассказал, когда пройдут новые переговоры с Украиной
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Путин: мирный договор со стороны Украины должны подписать легитимные власти
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Путин заявил, что видит консолидацию общества вокруг руководства Ирана
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Путин готов встретиться с Зеленским
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Путин усомнился в роли Германии как посредника по Украине
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Путин высказался о перевооружении НАТО
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Путин объяснил, почему не поехал на переговоры в Стамбул
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Трамп одобрил план нападения на дружественную России страну
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«Безразличие убивает»: в Пермском крае участились случаи гибели на водоемах. Видео
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Путин: Россия против торговых войн и ограничений
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В поселке под Екатеринбургом загадочно пропал пенсионер. Фото
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Губернатор ХМАО Кухарук на ПМЭФ подписал ряд важных соглашений
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Путин: Россия представила партнерам варианты по Ирану и Израилю
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Трамп утвердил план атаки на Иран
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Иран сообщил о начале шестого этапа атаки дронов на Израиль
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Путин высказался о поставках Taurus Украине
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Дуров признался, что перестал отвечать Макрону в Telegram
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Путин анонсировал российско-китайские учения
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Путин заявил, что открыт к контактам с Мерцем
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Путин раскрыл неожиданный факт о своей дочери и внучке
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Минтуризма: более 30 тысяч туристов застряли в Израиле
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В Шадринске бабушка по ночам занималась вандализмом. Видео
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Армия Израиля заявила о жестких ударах по 20 военным целям Ирана
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Мораторий на проверки земли и имущества в Тюмени продлили до 2030 года
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Итальянский журналист расценил слова об изоляции РФ пропагандой Запада
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Трамп раскрыл, что помешало Ирану ударить ядерным оружием по Израилю
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Пушилин призвал обсудить капитуляцию Киева с другими странами
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В районе ХМАО ликвидируют аварийное жилье
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Генерал Липовой объяснил, почему в США подняли в воздух «самолет Судного дня»
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Бизнесмена Карапетяна, вступившего в конфликт с Пашиняном, арестовали
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AP: в мире распространяется новый штамм COVID-19
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Посол США заявил об эвакуации американских граждан из Израиля
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Посла Швейцарии вызвали в МИД Ирана из-за заявлений Трампа
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Дуров составил завещание из-за рисков своей деятельности
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В Кургане пройдет поэтическая акция ко Дню памяти и скорби
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В Екатеринбурге после дождя затопило новостройку. Видео
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Ямальские выпускники отправятся на бал в Кремль
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В Пермском крае участились ДТП с дикими животными
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В Москве умер 14-летний актер Габриэль Адесокан
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Инфляционная веганская солянка, луковый мармелад и манты: чем кормили участников первого дня ПМЭФ-2025
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