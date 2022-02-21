Свердловские студенты вышли на улицу в поддержку ДНР и ЛНР

22 февраля 2022 в 19:12 Размер текста - 17 +

Молодые люди вышли в центр Екатеринбурга с российскими триколорами Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Беженцы с Украины Студенты свердловских вузов вышли на улицу в поддержку решения президента РФ Владимира Путина о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. Об этом рассказал читатель URA.RU. «Молодые люди вышли в центр Екатеринбурга с российскими триколорами, флагами республик и самодельными плакатами — с лозунгами в поддержку ЛНР и ДНР. Многие из активистов приняли активное участие в сборе гуманитарной помощи — передали продукты и предметы первой необходимости эвакуированным жителям», — сообщил читатель. Читатель также сообщила, что студенты рассказали о том, что сами решили принести в центр гуманитарной помощи продукты и средства личной гигиены. Одна из студенток отметила, что увидела объявление и решила принести продукты. Ранее в Екатеринбурге был организован пункт приема гуманитарной помощи беженцам из Донбасса. Также 21 февраля власти Свердловской области сообщили, что готовы разместить донбасских беженцев на территории региона. 22 февраля из Екатеринбурга была отправлена фура с гуманитарной помощью беженцам из Донбасса, которых расположили в центрах временного содержания в Ростовской области. Фото: читатель URA.RU Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Студенты свердловских вузов вышли на улицу в поддержку решения президента РФ Владимира Путина о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. Об этом рассказал читатель URA.RU. «Молодые люди вышли в центр Екатеринбурга с российскими триколорами, флагами республик и самодельными плакатами — с лозунгами в поддержку ЛНР и ДНР. Многие из активистов приняли активное участие в сборе гуманитарной помощи — передали продукты и предметы первой необходимости эвакуированным жителям», — сообщил читатель. Читатель также сообщила, что студенты рассказали о том, что сами решили принести в центр гуманитарной помощи продукты и средства личной гигиены. Одна из студенток отметила, что увидела объявление и решила принести продукты. Ранее в Екатеринбурге был организован пункт приема гуманитарной помощи беженцам из Донбасса. Также 21 февраля власти Свердловской области сообщили, что готовы разместить донбасских беженцев на территории региона. 22 февраля из Екатеринбурга была отправлена фура с гуманитарной помощью беженцам из Донбасса, которых расположили в центрах временного содержания в Ростовской области.