Фура с гуманитарной помощью для беженцев выехала из Екатеринбурга

Гуманитарная помощь направилась в Ростовскую область Донбасса Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

Екатеринбург отправил фуру с гуманитарной помощью беженцам из Донбасса, которых расположили в центрах временного содержания в Ростовской области. Об этом рассказал первый заместитель секретаря регионального отделения «Единой России» Виктор Шептий.

«По инициативе генерального секретаря генерального совета партии „Единая Россия“ Андрея Анатольевича Турчака, по поручению секретаря свердловского регионального отделения партии „Единая Россия“ Евгения Владимировича Куйвашева, во взаимодействии с штабом „МыВместе“ и добровольцев был объявлен сбор гуманитарной помощи», — сообщил Шептий. Он отметил, что 20 тонн гуманитарной помощи отправится в город Шахты (Ростовская область).

«Собирали гуманитарную помощь именно народом, чтобы помочь нашим близким. Необходимость участия в этом [сборе гуманитарной помощи], конечно, есть. В данном случае люди находятся в сложной жизненной ситуации, они вынужденно покинули свои дома, чтобы спасти собственные жизни. Поэтому наша помощь должна проявляться, мы должны показать, что они не одни и мы их никогда не оставим», — сообщила член партии Анастасия Лукичева.

Гуманитарный сбор предназначен для беженцев Донбасса. Груз включает в себя вещи необходимые для обеспечения нормальной жизнедеятельности: бытовая техника, предметы личной гигиены, одежда, обувь и другое. Сбор был организован правительством Свердловской области, региональной партией «Единая Россия», добровольцами общероссийского штаба акции #МыВместе и общественной благотворительной организацией «Российский Красный Крест».

Ранее в Екатеринбурге начал работу пункт сбора гуманитарной помощи беженцам из Донбасса. Также 21 февраля власти Свердловской области сообщили, что готовы разместить донбасских беженцев на территории региона. Перед этим с такой просьбой к губернатору Евгению Куйвашеву обратился депутат гордумы Екатеринбурга Андрей Пирожков. Кроме того, для детей-беженцев школы готовы организовать дистанционное обучение.

Фуру постепенно заполняют гуманитарной помощью Фото: читатель URA.RU

Фото: читатель URA.RU

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