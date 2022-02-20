Свердловская область готова принимать беженцев из Донбасса

21 февраля 2022 в 14:09 Размер текста - 17 +

Переселенцев из ДНР и ЛНР готовы разместить в Свердловской области Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Война на Украине Свердловская область готова разместить на своей территории беженцев из Донбасса. Об этом объявил замгубернатора по социальным вопросам Павел Креков, сообщили в департаменте информполитики. Источники URA.RU ранее анонсировали, что власти примут такое решение. «Мы, как и многие субъекты РФ, готовы к приему вынужденных переселенцев. Их с полным основанием можно назвать нашими братьями и сестрами, помочь в трудную минуту. Губернатор [Евгений Куйвашев] дал по этому поводу исчерпывающие поручения. Мы понимаем, что в основном это будут дети, женщины, люди пожилого возраста. Мы готовим места размещения этих людей», — сказал Павел Креков. По словам замгубернатора, по вопросам беженцев начала действовать созданная рабочая группа. К ситуации подключено областное правительство, в частности, минздрав, минобразования и министерство социальной политики. Отдельно Креков уточнил, что всех прибывающих в регион будут тестировать на коронавирус. Утром 21 февраля губернатора Куйвашева попросили принять решение о помощи беженцам из Донбасса. С соответствующим письмом к нему обратился депутат думы Екатеринбурга Андрей Пирожков. Одновременно в области начался сбор гуманитарной помощи для переселенцев. Массовая эвакуация из Донбасса началась 18 февраля. Покинуть самопровозглашенные республики могут женщины, дети и пожилые люди. Мужчин, у которых нет российской прописки, разворачивают на контрольно-пропускных пунктах. Врио главы МЧС РФ Александр Чуприян сообщил, что в Россию прибыли более 40 тысяч беженцев. Готовность принять жителей ДНР и ЛНР уже высказали власти Челябинской области, Пермского края, Тюменской области, ХМАО и ЯНАО. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Свердловская область готова разместить на своей территории беженцев из Донбасса. Об этом объявил замгубернатора по социальным вопросам Павел Креков, сообщили в департаменте информполитики. Источники URA.RU ранее анонсировали, что власти примут такое решение. «Мы, как и многие субъекты РФ, готовы к приему вынужденных переселенцев. Их с полным основанием можно назвать нашими братьями и сестрами, помочь в трудную минуту. Губернатор [Евгений Куйвашев] дал по этому поводу исчерпывающие поручения. Мы понимаем, что в основном это будут дети, женщины, люди пожилого возраста. Мы готовим места размещения этих людей», — сказал Павел Креков. По словам замгубернатора, по вопросам беженцев начала действовать созданная рабочая группа. К ситуации подключено областное правительство, в частности, минздрав, минобразования и министерство социальной политики. Отдельно Креков уточнил, что всех прибывающих в регион будут тестировать на коронавирус. Утром 21 февраля губернатора Куйвашева попросили принять решение о помощи беженцам из Донбасса. С соответствующим письмом к нему обратился депутат думы Екатеринбурга Андрей Пирожков. Одновременно в области начался сбор гуманитарной помощи для переселенцев. Массовая эвакуация из Донбасса началась 18 февраля. Покинуть самопровозглашенные республики могут женщины, дети и пожилые люди. Мужчин, у которых нет российской прописки, разворачивают на контрольно-пропускных пунктах. Врио главы МЧС РФ Александр Чуприян сообщил, что в Россию прибыли более 40 тысяч беженцев. Готовность принять жителей ДНР и ЛНР уже высказали власти Челябинской области, Пермского края, Тюменской области, ХМАО и ЯНАО.