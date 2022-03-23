Стало известно, кто в Тюмени получит больше денег по указу Путина

Максимальные пособия на детей от 8 до 16 лет (12 475 рублей на ребенка), введенные по решению президента России Владимира Путина, получат те тюменцы, доход которых будет ниже прожиточного минимума даже с учетом перечисления выплаты. Информация указана на сайте департамента социального развития Тюменской области.
«Мера, вводимая по инициативе президента, позволит поддержать семьи с детьми от 8 до 16 лет включительно. Выплата назначается семьям, чей среднедушевой доход меньше прожиточного минимума (ПМ) на человека. Ее базовый размер — 50% регионального ПМ на ребенка. Если при назначении пособия доходы семьи остаются меньше ПМ, пособие назначается в размере 75%. Если ПМ не превышен и после этого, то в размере 100%», — поясняется на сайте депсоцразвития Тюменской области.
Применительно к Тюменской области суммы будут следующими: если среднедушевой доход семьи менее 12 654 рублей на человека в месяц, то на ребенка положено 6 237,5 рублей (половина от ПМ на детей, установленного на 2022 год). Если после этого доход все еще не превышен, то выплата составит порядка 9 356 рублей. Ну, а тем, кто все еще будет недостаточно обеспечен, переведут по 12 475 рублей на каждого ребенка.
Заявления на выплаты начнут принимать с 1 апреля, а начислять — с 1 мая. То есть в мае семьи получат двойную поддержку.
Как ранее писало URA.RU, новые выплаты для семей с детьми президент РФ Владимир Путин анонсировал 8 марта. Эта и другие меры поддержки россиян стали ответом государства на санкции, которые в отношении РФ ввели страны Запада, пытаясь нанести ущерб не только стране в целом, но и каждому ее жителю в частности. Причиной стала спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины, которую наша страна начала для спасения мирных жителей Донбасса, подвергавшимся обстрелам ВСУ в течение весьми лет.
Максимальные пособия на детей от 8 до 16 лет (12 475 рублей на ребенка), введенные по решению президента России Владимира Путина, получат те тюменцы, доход которых будет ниже прожиточного минимума даже с учетом перечисления выплаты. Информация указана на сайте департамента социального развития Тюменской области. «Мера, вводимая по инициативе президента, позволит поддержать семьи с детьми от 8 до 16 лет включительно. Выплата назначается семьям, чей среднедушевой доход меньше прожиточного минимума (ПМ) на человека. Ее базовый размер — 50% регионального ПМ на ребенка. Если при назначении пособия доходы семьи остаются меньше ПМ, пособие назначается в размере 75%. Если ПМ не превышен и после этого, то в размере 100%», — поясняется на сайте депсоцразвития Тюменской области. Применительно к Тюменской области суммы будут следующими: если среднедушевой доход семьи менее 12 654 рублей на человека в месяц, то на ребенка положено 6 237,5 рублей (половина от ПМ на детей, установленного на 2022 год). Если после этого доход все еще не превышен, то выплата составит порядка 9 356 рублей. Ну, а тем, кто все еще будет недостаточно обеспечен, переведут по 12 475 рублей на каждого ребенка. Заявления на выплаты начнут принимать с 1 апреля, а начислять — с 1 мая. То есть в мае семьи получат двойную поддержку. Как ранее писало URA.RU, новые выплаты для семей с детьми президент РФ Владимир Путин анонсировал 8 марта. Эта и другие меры поддержки россиян стали ответом государства на санкции, которые в отношении РФ ввели страны Запада, пытаясь нанести ущерб не только стране в целом, но и каждому ее жителю в частности. Причиной стала спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины, которую наша страна начала для спасения мирных жителей Донбасса, подвергавшимся обстрелам ВСУ в течение весьми лет.