Путин анонсировал новые выплаты семьям с детьми

08 марта 2022 в 02:37 Размер текста - 17 +

Мера поддержки начнет действовать с 1 апреля, а первые выплаты семьи получат в мае, сообщил Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В России планируют ввести новые выплаты на детей от восьми до 16 лет включительно. Об этом заявил президент России Владимир Путин. «Считаю, что мы должны принять новое решение, — установить выплаты на детей от восьми до 16 лет включительно, подчеркну, для всех семей с невысокими доходами, поддержать их. Эта мера начнет действовать с 1 апреля, а первые выплаты семьи получат в мае», — сообщил Владимир Путин. Полный текст выложен на сайте Кремля. Поздравляя женщин с 8 Марта, лидер России подчеркнул, что делать все для поддержки семьи — это безусловный приоритет государства. По его словам, уже предусмотрены ежемесячные выплаты от государства для беременных женщин и семей с невысокими доходами, где есть дети до семи лет включительно. Также он напомнил, что государство помогает родителям, которые в одиночку воспитывают детей в возрасте от восьми до 16 лет. Президент России в видеопоздравлении подчеркнул, что граждане России сейчас живут в сложное время. Он поблагодарил женщин, которые трудятся в больницах, поликлиниках, на «скорой». Также Путин обратился со словами поддержки к матерям, женам, сестрам, невестам и подругам солдат и офицеров, которые защищают Россию на военной спецоперации на Украине. Лидер страны подчеркнул, что «в боевых действиях не участвуют и не будут участвовать солдаты, проходящие срочную службу. Не будет проводиться и дополнительный призыв резервистов из запаса». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В России планируют ввести новые выплаты на детей от восьми до 16 лет включительно. Об этом заявил президент России Владимир Путин. «Считаю, что мы должны принять новое решение, — установить выплаты на детей от восьми до 16 лет включительно, подчеркну, для всех семей с невысокими доходами, поддержать их. Эта мера начнет действовать с 1 апреля, а первые выплаты семьи получат в мае», — сообщил Владимир Путин. Полный текст выложен на сайте Кремля. Поздравляя женщин с 8 Марта, лидер России подчеркнул, что делать все для поддержки семьи — это безусловный приоритет государства. По его словам, уже предусмотрены ежемесячные выплаты от государства для беременных женщин и семей с невысокими доходами, где есть дети до семи лет включительно. Также он напомнил, что государство помогает родителям, которые в одиночку воспитывают детей в возрасте от восьми до 16 лет. Президент России в видеопоздравлении подчеркнул, что граждане России сейчас живут в сложное время. Он поблагодарил женщин, которые трудятся в больницах, поликлиниках, на «скорой». Также Путин обратился со словами поддержки к матерям, женам, сестрам, невестам и подругам солдат и офицеров, которые защищают Россию на военной спецоперации на Украине. Лидер страны подчеркнул, что «в боевых действиях не участвуют и не будут участвовать солдаты, проходящие срочную службу. Не будет проводиться и дополнительный призыв резервистов из запаса».