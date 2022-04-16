В ЯНАО собрали почти 100 тонн гумпомощи для беженцев с Донбасса

За 2 месяца было собрано 92 тонны гуманитарного груза Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Жители Ямало-Ненецкого автономного округа собрали почти сто тонн гуманитарной помощи для беженцев с Донбасса. Сбор помощи проходил на протяжении двух месяцев, сообщается на региональном сайте партии «Единая Россия».

«За 2 месяца в поддержку жителей Донбасса северяне собрали 92 тонны гуманитарного груза. Из них 20 тонн еще в пути. В место назначения ямальский большегруз прибудет на днях», — говорится в сообщении.

Ямальцы собирали продукты, средства личной гигиены, вещи и детские товары. Сбор гуманитарной помощи в поддержку жителей Донбасса стартовал 22 февраля. В первую неделю жители ЯНАО принесли в пункты сбора «Единой России» 35 тонн гуманитарной помощи. Вторым рейсом партия отправила 37 тонн. Ранее сообщалось, что депутаты окружного отделения политической партии «Единая Россия» готовятся отправить 20 тонн гуманитарной помощи беженцам с Донбасса, которая собиралась в шести населенных пунктах округа.

Жителей Донбасса эвакуировали на территорию России из-за вынужденной спецоперации на Украине по демилитаризации и денацификации страны. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что действия со стороны России не несут оккупационных целей. Территории ДНР и ЛНР подвергались обстрелам со стороны Украины на протяжении восьми лет.