В Кургане иностранец выдал подругу замуж и попал под уголовку

Уроженец одной из исламских республик и его подруга стали фигурантами уголовного дела Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Уроженец одной из исламских республик и его знакомая, проживающие в Курганской области, стали фигурантами уголовного дела по статье об организации незаконной миграции. Женщина зарегистрировала фиктивный брак с еще одним иностранцем, чтобы заработать на этом 100 тысяч рублей, сообщили URA.RU в пресс-службе областного УФСБ.

«Двое жителей Кургана, уроженец одной из исламских республик, получивший российское гражданство, и его знакомая, решили подзаработать за счет своего приятеля, тоже приехавшего в Россию из-за границы и желающего незаконно получить разрешение на временное проживание в Курганской области. Зарегистрировать брачный союз с мигрантом незамужняя подруга согласилась за 100 тысяч рублей», — говорится в сообщении ведомства.

Лжесупруги ввели в заблуждение сотрудников УМВД России по Курганской области, предъявив им документы о заключении брака. На основании этих документов иностранец получил разрешение на временное проживание в России вне установленной правительством РФ квоты. Следственное подразделение регионального УФСБ возбудило уголовное дело по п.«а» ч.2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору или организованной группой). Фигурантам дела грозит до семи лет лишения свободы, а иностранцу — депортация.

В ФСБ отмечают, что получить разрешение на временное проживание в РФ иностранным гражданам можно после сдачи экзаменов на знание русского языка и основ законодательства. Для интернациональных семей сделано исключение. В связи с этим иностранцы готовы за деньги заключать фиктивные браки, чтобы решить проблемы с легальным проживанием в России.

Ранее URA.RU сообщало, что Курганский городской суд признал троих человек виновными в организации незаконной миграции. Они нашли в Кургане желающих заключить фиктивные браки с четырьмя гражданами Вьетнама и гражданином Китая. Фигурантов приговорили к условным срокам.

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