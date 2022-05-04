Курганцы женили вьетнамцев и получили сроки

В Курганской области вынесли приговор организаторам незаконной миграции через фиктивные браки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганский городской суд признал троих человек виновными в организации незаконной миграции и приговорил их к условным срокам, передает из зала суда корреспондент URA.RU. Осужденные нашли в Кургане желающих заключить фиктивные браки с четырьмя гражданами Вьетнама и гражданином Китая, которые хотели получить разрешение на проживание в России.

«В судебном заседании установлено, что подсудимые действовали в составе организованной группы. [Татьяна] Богдашова договаривалась с иностранными гражданами, организовывала встречи, оплачивала расходы. [Дмитрий] Кучин и [Галина] Харина по ее указанию подыскивали граждан РФ, готовых вступить в брак за денежное вознаграждение», — огласил судья Роман Рыбаков.

Всех троих подсудимых признали виновными в преступлении по п.«а» ч.2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции организованной группой). Богдашову приговорили к трем годам, Кучина — к двум годам, Харину — к двум годам и шести месяцам лишения свободы условно. Помимо этого, Харину признали виновной в преступлении по ст. 322.2 УК РФ (фиктивная регистрация иностранного гражданина в жилом помещении в РФ). Ее приговорили к штрафу в 100 тысяч рублей, но освободили от ответственности, так как сроки давности истекли.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области возбудили еще одно уголовное дело по организации незаконной миграции. Сотрудники ФСБ задержали жительницу Кургана вместе с ее супругом-иностранцем. Они организовали фиктивные браки, чтобы помочь родственникам из постсоветской республики незаконно получить разрешение на временное проживание в РФ. По данным областного УФСБ, разрешение на временное проживание в России для иностранных граждан выдается в пределах квоты, утвержденной правительством РФ. Однако те, кто состоит в браке с гражданином России, может получить разрешение без учета квоты.

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