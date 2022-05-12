В больнице Кургана, где бегали тараканы, прошла проверка

В Курганском противотуберкулезном диспансере с проверкой побывали специалисты Роспотребнадзора (фото из архива) Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В Курганском областном противотуберкулезном диспансере, где пациенты сняли на видео тараканов, с проверкой побывали специалисты областного Управления Роспотребнадзора. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к сфере здравоохранения.

«В противотуберкулезном диспансере побывал с проверкой Роспотребнадзор. Специалисты прошли по помещениям больницы, заходили в палаты, разговаривали с пациентами. Информация о санитарном состоянии подтвердилась: когда отодвигали мебель, за ней были тараканы. Все это специалисты фиксировали на фото. В больнице ждут еще одну проверку», — сообщил URA.RU источник.

В пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Курганской области URA.RU подтвердили, что проверка в противотуберкулезном диспансере состоялась 11 мая. Материалы проверки находятся в работе, результаты будут известны позже.

В апреле пациенты Курганского противотуберкулезного диспансера пожаловались на полчища тараканов, направив URA.RU видео с вредителями, ползающими в палатах и коридорах больницы. Помимо этого, пациенты рассказали, что им не позволяют выходить на прогулки, про скудное питание и нехватку качественной питьевой воды. В департаменте здравоохранения Курганской области на запрос редакции ответили, что по жалобе проведут проверку. В ведомстве сообщили, что дезинсекция всех помещений учреждения должна проводится не реже 2-х раз в год. По данным больницы, последний контроль по дезинсекции проводился 28 февраля 2022 года, и тогда тараканов не обнаружили. Режим в больнице предусматривает прогулки для пациентов и шестиразовое питание. Пациенты отметили, что после публикации URA.RU, их стали выводить на прогулки на территорию больницы.

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