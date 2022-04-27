Курганскую больницу проверят после жалобы на тараканов

В Курганском областном противотуберкулезном диспансере после жалобы пациентов на полчища тараканов будет проведена дополнительная проверка. Об этом URA.RU сообщили в департаменте здравоохранения Курганской области в ответ на редакционный запрос.
«В соответствии с санитарными требованиями, с целью профилактики инфекционных болезней и в рамках производственного контроля не реже 2-х раз в год проводится дезинсекция всех помещений учреждения. Дополнительно проводится контроль дезинсекционных мероприятий — в помещениях структурных подразделений учреждения расставляются ловушки. Последний контроль по дезинсекции (наличие членистоногих) проводился 28 февраля 2022 года. По результатам контроля членистоногие не обнаружены. В связи с поступившим обращением в ГКУ „КОПТД“ будет проведена дополнительная проверка», — говорится в ответе ведомства на запрос URA.RU.
В депздраве также уточнили, что в противотуберкулезном диспансере действует питьевой режим: пациентам для приема лекарственных препаратов предоставляется кипяченая вода. Смена ее происходит каждые 3 часа. Питание в больнице организовано в соответствии с требованиями приказа Министерства здравоохранения РФ № 395н от 21 июня 2013 года «Об утверждении норм лечебного питания», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». Оно шестиразовое. В учреждении действует распорядок дня, который включает двукратные прогулки пациентов.
В Курганском областном противотуберкулезном диспансере после жалобы пациентов на полчища тараканов будет проведена дополнительная проверка. Об этом URA.RU сообщили в департаменте здравоохранения Курганской области в ответ на редакционный запрос. «В соответствии с санитарными требованиями, с целью профилактики инфекционных болезней и в рамках производственного контроля не реже 2-х раз в год проводится дезинсекция всех помещений учреждения. Дополнительно проводится контроль дезинсекционных мероприятий — в помещениях структурных подразделений учреждения расставляются ловушки. Последний контроль по дезинсекции (наличие членистоногих) проводился 28 февраля 2022 года. По результатам контроля членистоногие не обнаружены. В связи с поступившим обращением в ГКУ „КОПТД“ будет проведена дополнительная проверка», — говорится в ответе ведомства на запрос URA.RU. В депздраве также уточнили, что в противотуберкулезном диспансере действует питьевой режим: пациентам для приема лекарственных препаратов предоставляется кипяченая вода. Смена ее происходит каждые 3 часа. Питание в больнице организовано в соответствии с требованиями приказа Министерства здравоохранения РФ № 395н от 21 июня 2013 года «Об утверждении норм лечебного питания», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». Оно шестиразовое. В учреждении действует распорядок дня, который включает двукратные прогулки пациентов. Ранее URA.RU писало, что пациенты Курганского противотуберкулезного диспансера пожаловались по полчища тараканов. Фото и видео вредителей они прислали агентству. Также больные пожаловались на отсутствие прогулок, скудное питание, нехватку питьевой воды. После публикации, по информации пациентов, их начали выводить на прогулки.