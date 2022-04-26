Пациенты Курганской противотуберкулезной больницы пожаловались на антисанитарию Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Пациенты Курганского областного противотуберкулезного диспансера жалуются на полчища тараканов и антисанитарию в помещениях больницы. Видео и фотографии они направили URA.RU.

«Нахожусь в отделении Курганского областного противотуберкулезного диспансера. Санитарное состояние жуткое: везде ползают тараканы и их очень много. Пациенты, которые здесь давно, говорят, что жаловаться бесполезно. К проверкам в больнице готовятся, что не надо — не показывают. Никто не видит, как мы „утопаем“ в тараканах, как они к нам в сумки залазят», — рассказал URA.RU пациент Курганского противотуберкулезного диспансера.

По словам собеседника агентства, пациентов перестали выпускать на территорию диспансера на свежий воздух. Выйти могут только те, кто готов провести уборку территории. «Люди годами лечатся и не должны дышать воздухом? Держат пациентов, как в тюрьме под замком, хотя здесь лечатся добровольно. При этом из вентиляции больные вытаскивали дохлых голубей», — отмечает пациент.

Больные жалуются на отсутствие питьевой воды для приема лекарств, скудное питание (геркулес, макароны, чай, хлеб). «Раньше, говорят, давали соки, кумыс, фрукты, мясо, питание было усиленное, как и положено. А сейчас, на что денег хватило, то и ешьте», — говорит он.

URA.RU направило в департамент здравоохранения запрос с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответ не поступил.

Пациенты Курганского противотуберкулезного диспансера сняли тараканов в своей палате фото: читатели URA.RU

Пациенты Курганского противотуберкулезного диспансера жалуются на антисанитарию фото: читатели URA.RU

Пациенты Курганского противотуберкулезного диспансера жалуются, что им запрещают выходить на территорию больницы подышать воздухом фото: читатели URA.RU