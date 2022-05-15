Социальным работникам ЯНАО увеличат зарплаты

Изменения размеров оклада связаны с увеличением МРОТ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Работникам социального обслуживания ЯНАО увеличат оклады. Об этом сообщается в документах на сайте правительства ЯНАО.

«Проектом постановления предусмотрено увеличение окладов работников, изменение показателей результативности деятельности руководителей организаций социального обслуживания населения Ямала. Первое изменение вносится в связи с увеличением МРОТ (средства для этого уже предусмотрены в фонде оплаты труда, допфинансирование не требуется), второе — для повышения качества и эффективности предоставления социальных услуг», — говорится в комментарии к документу.

Работа руководителей социальных организаций оценивается по показателям эффективности и результативности, за которые им начисляются баллы. По информации из документа, стоимость одного балла устанавливается приказом департамента социальной защиты населения Ямала.

Если руководитель учреждения наберет максимальное количество баллов, размер премии может составить 200% от должностного оклада. Однако премия не начисляется, если по итогам отчетного года не будет выполнено государственное задание и если на руководителя наложено дисциплинарное взыскание.

Ранее URA.RU сообщало, что власти ЯНАО обещали повысить зарплаты работникам молодежных организаций. Решение связано с желанием сохранить и привлечь кадры в работу с молодежью и предотвратить текучку хороших специалистов.