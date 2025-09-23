Маша Распутина вышла замуж за Виктора Захарова после 25 лет отношений

Российская певица Маша Распутина официально вышла замуж за бизнесмена и продюсера Виктора Захарова. Пара прожила вместе в гражданском браке 25 лет. О событии стало известно из публикаций самой артистки в социальных сетях.
«Будьте счастливы! Я Вас люблю!» — написала Распутина в соцсетях под свадебными фото. На фотографиях певица предстала в элегантном белоснежном платье, сшитом на заказ специально для этого случая. Виктор Захаров выбрал для церемонии классический костюм. Торжество прошло в узком кругу — на свадьбе присутствовали только близкие друзья и родственники пары. По словам Захарова, Распутина не хотела привлекать к событию излишнее внимание и предпочла скромное празднование.
Маша Распутина и Виктор Захаров познакомились в конце 1990-х годов. С тех пор они не только вместе строили семейную жизнь, но и работали над творческими проектами. Захаров долгое время был не только спутником жизни певицы, но и ее продюсером, оказывая поддержку в профессиональной деятельности. Ранее пара уже прошла обряд венчания в церкви. Однако официально регистрировать брак они тогда не стали.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.