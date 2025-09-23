На российском борту во время посадки умер мужчина

Во время посадки на рейс из Уфы в Иркутск один из пассажиров скончался прямо на борту самолета. Об этом сообщает telegram-канал Baza.
«47-летнему мужчине стало плохо на посадке, прибывшие на место медики не смогли его спасти», — сказано в сообщении Baza. По данным telegram-канала, планировалось, что авиарейс NordStar отправится из Уфы в Иркутск в ночь на 23 сентября.
Умерший мужчина сильно напугал другого пассажира. От чего у того начался приступ эпилепсии. Еще один человек из-за стресса решил не лететь дальше и отказался от перелета. После этих ситуаций самолет благополучно отправился в пункт назначения.
Ранее стало известно, что пассажирка рейса Delta Air Lines из Солт-Лейк-Сити в Портленд полностью потеряла слух из-за разгерметизации самолета во время взлета. Она подала в суд на авиакомпанию, обвиняя ее в халатности после происшествия 15 сентября 2024 года. Самолет вылетел рано утром, но уже через 16 минут был вынужден вернуться в аэропорт.
Когда самолет набирал высоту, пилоты получили сигнал о проблеме с герметичностью и удержали высоту на уровне девяти тысяч футов (около 2,74 километра). На борту находились 140 пассажиров, среди которых были дети. Из-за разгерметизации многим стало плохо. Некоторые жаловались на сильную боль в ушах, у нескольких людей лопнули барабанные перепонки и пошла кровь. На борт пришли врачи, чтобы помочь пострадавшим. Нескольких пассажиров увезли в больницу, передает 360.ru.
