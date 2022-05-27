Климатолог: сибирские тундры под угрозой исчезновения

За 50 лет в Арктике средняя температура выросла на два градуса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Потепление климата в Арктике грозит уничтожением сибирских тундр к середине этого тысячелетия. Об этом ученые-климатологи сообщили в докладе, опубликованном в журнале eLife.

«Глобальное потепление сильно поменяет облик не только полярной шапки и Северного Ледовитого океана, но и сухопутных регионов Заполярья. Площадь бесконечных тундр в Сибири и в Северной Америке резко сократится в результате наступления лесов на север. При самом неудачном стечении обстоятельств тундры практически полностью исчезнут», — приводит слова профессора Института Альфреда Вегенера (AWI) Ульрики Герцшу ТАСС.

В докладе отмечено, что за полвека в Арктике средняя температура увеличилась больше, чем на два градуса Цельсия. С помощью программы ученые смоделировали несколько вариантов развития событий. Исследования показали, что во всех сценариях тундра в Сибири сократится до минимальных 6% или исчезнет полностью к середине тысячелетия.

Ранее URA.RU писало, что в ЯНАО разрабатывают механизмы изучения и адаптации вечной мерзлоты из-за изменения климата. В Салехарде состоялась международная научная конференция по мерзлотоведению, итогом которой станет двухлетняя программа по развитию Арктики в условиях изменения климата.