Мерзлоту в ЯНАО адаптируют к изменениям климата

В ЯНАО разработают двухлетнюю программу по развитию арктических территорий в условиях изменения климата Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В ЯНАО разрабатывают механизмы изучения и адаптации вечной мерзлоты из-за изменения климата. Как сообщается на сайте правительства ЯНАО, в Салехарде проходит международная научная конференция по мерзлотоведению, итогом которой станет двухлетняя программа по развитию Арктики в условиях изменения климата.

«Накануне губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов подчеркнул, что ситуация с мерзлотой пока не носит критического характера, но заниматься ей нужно уже сейчас. На Ямале создана первая в России лаборатория криологии и геотехнической безопасности», — говорится в сообщении пресс-службы правительства на официальном сайте.

О важности этой темы заявлял Владимир Путин, который поручил проработать систему регулярных обследований зданий и сооружений в северных регионах страны, где фиксируется таяние вечной мерзлоты. Поэтому в ЯНАО уже три года наблюдают за изменениями вечной мерзлоты и пробурили десять скважин фонового мониторинга мерзлых пород в окрестностях Салехарда, Лабытнанги и Нового Уренгоя. Как отметил глава департамента внешних связей Александр Мажаров, что необходимо изменение к исследованиям Арктического региона.

«Таяние вечной мерзлоты — огромный вызов для всей страны. Необходимо изменение в подходах к исследованиям с использованием тех или иных технологий в Арктике. Последнее слово здесь, конечно же, будет за наукой. Я искренне надеюсь, что в ходе работы конференции мы совместно сможем поставить ряд первоочередных задач, решение которых позволит уже в ближайшем будущем выработать и внедрить принципиально новые подходы к взаимодействию природы, человека и технологий в Арктике», — заявил на конференции заместитель губернатора ЯНАО Александр Мажаров.