Экс-руководитель пермского завода намерен выйти из СИЗО

Бывшего директора ПАО «Протон-ПМ» Дмитрия Щенятского задержали в середине мая Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бывший гендиректор пермского предприятия «Протон-ПМ» Дмитрий Щенятский хочет обжаловать решение суда об избранной мере наказания. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

«Бывший генеральный директор ПАО „Протон-ПМ“ Дмитрий Щенятский подал апелляционную жалобу на решение Басманного районного суда Москвы об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Жалоба была зарегистрирована 23 мая этого года», — написано на сайте «Ъ-Прикамье».

Басманный суд Москвы отправил Щенятского в СИЗО в мае в рамках уголовного дела. По версии следствия, преступление он совершил вместе с заместителем директора предприятия и двумя топ-менеджерами воронежской консалтинговой фирмы. О том, что бывшего руководителя «Протон ПМ» заключили под стражу, URA.RU писало ранее.

«В Мосгорсуде „Ъ-Прикамье“ пояснили, что жалоба и материалы дела к ним еще не поступили. Скорее всего, это произойдет на следующей неделе», — говорится в сообщении на сайте пермского издания.