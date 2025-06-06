В Перми окончены поиски пропавшего школьника

Пропавшего школьника нашли полицейские
В Перми завершились поиски девятилетнего мальчика, который пропал 5 июня после того, как ушел из дома. Ребенка нашли вечером 6 июня, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
«Мальчик найден сотрудниками полиции вечером 6 июня. В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает», — сообщили агентству в ведомстве.
Ребенок исчез в Дзержинском районе Перми 5 июня примерно в 16:40 по местному времени. Школьник ушел из дома на улице Малкова и перестал выходить на связь. К поискам были подключены сотрудники полиции и волонтеры.
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