Депутат Госдумы Наумов: я направил запрос главе СПЧ Фадееву по ситуации с URA.RU

06 июня 2025 в 18:08 Размер текста - 17 +

Станислав Наумов направил запрос в СПЧ по поводу URA.RU Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Редактора URA.RU Дениса Аллаярова обвиняют в передаче своему дяде «взятки» в 20 тысяч рублей Депутат Государственной Думы Станислав Наумов направил депутатский запрос главе Совета по правам человека Валерию Фадееву по поводу задержания журналиста URA.RU Дениса Аллаярова и обысками в самом агентстве. Об этом Наумов сообщил корреспонденту агентства. «С тревогой смотрю за тем, что происходит сейчас в редакции российского информационного агентства URA.RU, к которому всегда относился и отношусь с уважением, ценю за профессионализм. Действия силовиков считаю неоправданно жесткими. Я уже направил депутатский запрос на имя председателя СПЧ Валерия Фадеева. В ближайшее время встречусь с ним, чтобы обсудить ситуацию», — заявил URA.RU Наумов. Руководителя свердловской редакции URA.RU Дениса Аллаярова задержали накануне. По мнению силовиков, журналист дал взятку офицеру полиции. Редакция считает, что Аллаяров стал жертвой оговора со стороны дяди-полицейского, которому племянник якобы передал 20 тысяч рублей. Дядя Аллаярова является фигурантом другого уголовного делу и, судя по всему, оговором племянника хочет облегчить свою участь. Сам Денис факт взятки не признает. До задержания журналиста прошли обыски в редакции информагентства, из-за которых на полдня его работа была практически остановлена. Эти события агентство расценивает как провокацию, а поведение силовиков во время обысков считает чрезмерно жестким. Известные журналисты и правозащитники, общественники и депутаты высказались в поддержку URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Депутат Государственной Думы Станислав Наумов направил депутатский запрос главе Совета по правам человека Валерию Фадееву по поводу задержания журналиста URA.RU Дениса Аллаярова и обысками в самом агентстве. Об этом Наумов сообщил корреспонденту агентства. «С тревогой смотрю за тем, что происходит сейчас в редакции российского информационного агентства URA.RU, к которому всегда относился и отношусь с уважением, ценю за профессионализм. Действия силовиков считаю неоправданно жесткими. Я уже направил депутатский запрос на имя председателя СПЧ Валерия Фадеева. В ближайшее время встречусь с ним, чтобы обсудить ситуацию», — заявил URA.RU Наумов. Руководителя свердловской редакции URA.RU Дениса Аллаярова задержали накануне. По мнению силовиков, журналист дал взятку офицеру полиции. Редакция считает, что Аллаяров стал жертвой оговора со стороны дяди-полицейского, которому племянник якобы передал 20 тысяч рублей. Дядя Аллаярова является фигурантом другого уголовного делу и, судя по всему, оговором племянника хочет облегчить свою участь. Сам Денис факт взятки не признает. До задержания журналиста прошли обыски в редакции информагентства, из-за которых на полдня его работа была практически остановлена. Эти события агентство расценивает как провокацию, а поведение силовиков во время обысков считает чрезмерно жестким. Известные журналисты и правозащитники, общественники и депутаты высказались в поддержку URA.RU.