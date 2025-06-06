Пермские слухи: маргиналы захватили фонтан

О чиновниках на ММА, грядущих отставках и кладбищенских полицейских. Выпуск 1127

06 июня 2025 в 18:07 Размер текста - 17 +

Не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее Фото: Илья Московец © URA.RU В политтусовке Прикамья обсуждают, что глава Пермского края Дмитрий Махонин ищет в Екатеринбурге новых спонсоров для своих проектов. Тем временем мэр Кунгура в прямом смысле заставляет бегать своих подчиненных, селяне нападают на следователя, а таксисты недовольны пассажирами. Обо всем этом и многом другом — в свежем выпуске «Слухов». «Слухи» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Надежных партнеров ищут на серьезных развлечениях Фото: Создано в Midjourney © URA.RU Махонин затягивает в Пермь олигархов из Екатеринбурга Слухачи обратили внимание на необычную компанию, которая смотрела бои MMA в Екатеринбурге 31 мая на трибунах «УГМК-Арены». Это секретарь генсовета ЕР Владимир Якушев, полпред в УрФО Артем Жога, губернатор Курганской области Вадим Шумков и губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Одни инсайдеры считают, что Дмитрий Махонин выстраивает отношения с Якушевым по линии ЕР. Тем более, что Якушев накануне был в Перми на международном форуме с главой МИД Сергеем Лавровым. А другие говорят, что Дмитрий Махонин уже давно общается с президентом УГМК Андреем Козицыным и владельцем РМК Игорем Алтушкиным. По приглашению УГМК он и был в Екатеринбурге. «Махонин хочет затянуть их в Пермь на какие-нибудь проекты», — говорят инсайдеры. Махонин раздосадован работой Общественной палаты края На прошедшем на этой неделе заседании краевой общественной палаты с участием губернатора Дмитрий Махонина произошел конфуз. В рамках заседания с докладом выступила председатель палаты Лилия Ширяева и другие спикеры, но многие материалы и слайды к выступлениям были взяты из недавних докладов министерств на заседании правительства края, которые губернатор уже видел. По слухам, Махонин остался крайне недоволен заседанием палаты, которая превратилась в синекуру, за которую работают министерства. Чиновники привыкли к дипфейкам с Махониным Мошенники уже не просто присылают пермским чиновникам сообщения с фальшивых telegram-аккаунтов губернатора Дмитрия Махонина, но и звонят от его имени по видеосвязи. Дипфейк, как говорят слухачи, внешне правдоподобен. «На видео персонаж действительно очень похож на Махонина и голос тоже отличить сложно. Тем более, если вы находитесь не в самом тихом месте. Но все потенциальные жертвы мошенников давно привыкли к попыткам их обмануть и раскусывают фальшь на раз-два», — рассказывают источники. Александр Борисов прощается с кабмином Фото: Сергей Русанов © URA.RU Соратника Гарсляна провожают из правительства Прикамья,… Все упорнее ходят слухи о том, что вице-премьер Александр Борисов (территории и безопасность) в сентябре не войдет в новое правительство, которое Дмитрий Махонин будет формировать в случае победы на выборах губернатора. Например, его не было на форуме ТОС, который проходил в Перми 4 июня. А это — его прямая тема. Инсайдеры добавляют, что к Борисову не очень хорошо настроены в администрации губернатора. «И с вероятностью 99% он уйдет осенью», — говорят слухачи. …а его место займет мэр Соликамска Инсайдеры считают, что самым вероятным претендентом на пост вице-премьера, ответственного за территории, является глава Соликамска Александр Русанов. Они уверены, что работа мэром — временная для чиновника. Он был исполнительным директором совета глав территорий, главой Ленинского района Перми, главой Соликамска — необходимый опыт у него есть. Депутату заксобрания Демченко прочат окончание карьеры Занявшему пост ректора Чайковской академии физкультуры и спорта депутату ЗС Альберту Демченко тяжело будет совмещать работу с депутатскими делами, считают инсайдеры. Ректор крупного вуза — минимум пятидневка с утра до вечера. А то и работа в режиме 24/7. Чусовой, где Демченко является депутатом, находится за 500 км от Чайковского. Ехать туда 5-6 часов. «Не наездишься, не находишься. Не сможет он совмещать. И вряд ли пойдет в ЗС в 2026 году. Хотя пока все говорят, что планирует. И внутрипол ему согласовал депутатство. Но это будет или физически невозможно, или неэффективно», — считают слухачи. Главу Пермского района провожают на повышение В Пермском муниципальном округе ходят упорные слухи о том, что глава территории Ольга Андрианова тут временно. Хотя она и заняла пост в марте, местные элиты уже провожают ее на повышение. Как вариант — в обновленное правительство осенью. «Андрианова — давняя соратница губернатора Дмитрия Махонина. Разумеется, в Пермский район ее направили с определенными задачами. Но вряд ли через полгода», — смеются инсайдеры в Перми. И добавляют, что разрозненные и своевольные политэлиты Пермского района используют давний прием ослабления начальника — постоянно провожают его на новую должность. «Года три, если не пять, Андрианова поработает там точно», — говорят они. Автобусы довели пермских чиновников до точки Говорят, что в департаменте транспорта Перми всерьез взялись за работу городских автобусов. Массовые жалобы горожан на водителей, расписание и перегруженность маршрутов, по слухам, стали головной болью для чиновников. «Жалобы идут потоком — люди требуют нормального сервиса. В мэрии поняли, что дальше тянуть нельзя. Сейчас пересматривают графики и даже обсуждают замену некоторых перевозчиков», — шепчутся слухачи. Все на старт! Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Глава Кунгура заставил подчиненных бегать,… Говорят, что новый глава Кунгурского округа Сергей Толчин ввел практику утренних пробежек и зарядки для подчиненных. «Каждое утро все чиновники бегают в районе администрации. Толчин — за здоровый образ жизни», — говорят слухачи. И добавляют, что такие делегации из чиновников не одобряют жители. «В Кунгуре — народ простой. Им бы дороги сделать или наладить транспорт общественный по расписанию. У них пробежки получаются до автобуса и до работы, когда автобуса нет. Лучше бы чиновники делом занялись. Или хоть не так демонстративно тренировались», — злятся инсайдеры. …а они готовятся к Пермскому марафону Другие шутники иронизируют: «Хорошо, что Толчин не занимается, например, боксом, а то бы чиновников в рядах администрации поубавилось». А может осенью на Пермском марафоне целая делегация от мэрии Кунгура побежит, отмечают злые языки. Полицейских отправили на кладбище Полицейских патрулей на центральном кладбище стало больше Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На неделе усиленные наряды полиции в Перми выставили вокруг Егошихинского кладбища. Как говорят слухачи — стражи порядка высматривали сторонников умершего Алексея Навального*, которые могли бы собраться в день его рождения. «Рядом с некрополем стоит монумент в память о жертвах политрепрессий. К нему раньше приносили цветы и сторонники Навального*. У силовиков были опасения, что и в этот раз кто-то соберется», — говорят инсайдеры. Но никто не пришел. Пермские силовики готовятся работать без выходных В силовой среде ходят слухи, что на следующей неделе, когда вся страна будет отмечать День России, а Пермь еще и день города, на улицы будут выведены практически все сотрудники правоохранительных органов. «Ситуация будет практически аналогичная Дню Победы. Улицы будут полны полицейских в форме и штатском, а также выведут кинологов с собаками. Таким образом планируется поддержание порядка и предупреждение различных провокаций», — отмечают сплетники. Главного следователя в Октябрьском округе публично отчитали жители В Октябрьском округе, поговаривают инсайдеры, жители публично отчитали главного следователя Дениса Дерябина. Все произошло на личном приеме у руководителя следственного отдела, куда жители поселка Щучье озеро пришли жаловаться из-за проблем с водой. Несмотря на то, что в селе модернизирован водопровод, селяне продолжают покупать воду в магазинах. «Колонки сломаны, а анализа воды людям так и не предоставили. Одна из жительниц завалила следователя заявлениями, но там не находят основания для привлечения чиновников, которые принимали объект, к ответственности. 700 млн потрачено, а результата нет!» — негодуют жители. Бывшего пермского министра позвали в мэрию Москвы Экс-министра транспорта Николая Уханова якобы позвали на работу в мэрию Москвы. В департамент, ответственный за благоустройство. Уханов, в прошлом начальник УВБ администрации Перми и министр в правительстве Максима Решетникова, отказался. По слухам, сослался на здоровье и на то, что уже пенсия на носу. Коми-пермяки не в чести у ректора Фото: Ритис Бараускас © URA.RU В год 100-летия Коми-округа в вузе не хотят видеть коми-пермяков В то время как президент РФ Владимир Путин предложил учредить День языков народов России, в Пермском педуниверситете, ректор которого Константин Егоров являлся доверенным лицом главы государства на выборах, закрывают прием на единственное в мире отделение по изучению коми-пермяцкого языка. По информации инсайдеров, ректор на совещании с Министерством просвещения подтвердил факт отсутствия набора студентов в этом году. Не тот год, конечно, выбрали, чтобы закрыть набор, шепчутся слухачи. Перевозчики не знают, где брать водителей автобусов Проблема с автобусами приобретает катастрофический характер. И речь не только о городских маршрутах. Задержки все чаще возникают и на пригородных направлениях, особенно — самых загруженных, шепчутся сплетники. «Пассажирские автобусы перестают следовать по расписанию. В утренние часы, когда люди едут из поселков в краевой центр на работу, автобусы битком. Перевозчики хватаются за голову и говорят, что сделать ничего не могут — водителей катастрофически не хватает. А с началом летнего сезона, когда все ринутся на дачи и отдых, ситуация только усугубится», — переживают сплетники. Жителей Рабочего поселка в Перми терроризируют маргиналы Говорят, что в микрорайоне Рабочий поселок в Перми местные жители устали от регулярных собраний маргиналов в сквере Калачникова. По вечерам под окнами жилого комплекса — пьянки, шум и купания в фонтане. Полиция якобы не реагирует. «Каждый вечер происходит одно и то же. Жильцы устали звонить в полицию и умоляют поставить охрану или хотя бы камеры», — делятся инсайдеры. Пермяки жалуются на речные прогулки от федерального перевозчика Поговаривают, что пермяки остались недовольны качеством речных прогулок, которые выполняет федеральный перевозчик. У тех, кто потратился на билет, вызывают недоумение маршрут и цены. «Комфорт почти за две тысячи рублей — это жаркое сиденье у носа, где кондиционер воет, но не помогает. Все сбегают наверх, потому что внизу ад. За час проезжаешь до Курьи и обратно — и все. На борту есть бар, но за такой короткий маршрут пользоваться им смысла нет», — сетует народ. Жителей известного курортного поселка пугают расширением кладбища По пермскому поселку, где находится один из самых популярных курортов, поползли слухи о готовящемся расширении кладбища. Последние годы хоронить там запрещали — разрешали только подзахоранивать, да и то в исключительных случаях. Жителей это не на шутку встревожило: во-первых, как они считают, это может сказаться на имидже курорта — кому понравится встретиться с похоронной процессией, когда едешь на отдых? Во-вторых (и что самое главное) кладбище расположено в природоохранной территории, зоне курорта. И расширение погоста чревато для местной экологии. Правда, по информации инсайдера, решение о расширении кладбища пока не принято, и якобы местные власти отвели новые территории для захоронений в совсем других населенных пунктах. Блогеры недоумевают от ресторана в новом пятизвездочном отеле Говорят, что ресторан, который недавно открылся в новом пятизвездочном отеле, привел в недоумение пермских фудблогеров. Они высоко оценили интерьер, но кухня вау-эффекта не произвела. «Ощущение, что они еще только налаживают процессы, поэтому многие блюда вызывают сомнение. Сервис тоже далек от идеала», — говорят слухачи. Владельцы доставки еды стали чаще задумываться о продаже бизнеса,… Поваров в Перми не устраивает размер зарплат Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Ходят слухи, что в сфере общественного питания начался кризис. Владельцы точек по доставке еды несут огромные убытки и все чаще думают о продаже бизнеса. По словам инсайдера, франшизы перестали приносить доход в Перми, поэтому предприниматели пытаются от них избавиться. А если не получается, закрываются и остаются с многомиллионными долгами. «Сейчас на доставке зарабатывают все: повара, курьеры, но не владелец точки. Скоро на рынке останутся только те, кто работает на одном энтузиазме», — говорят слухачи. …а повара жалуются на низкие зарплаты Шепчутся, что поваров в ресторанах и кафе не устраивает их заработная плата. Якобы курьеры зарабатывают в разы больше, чем они. «К поварам предъявляют больше требований, а платят меньше, чем доставщикам», — говорит инсайдер. Таксисты недовольны отношением пассажиров Говорят, что водители такси жалуются на поведение клиентов. Якобы пассажиры не считают их за людей и относятся по-хамски. «Самые цивилизованные клиенты встречаются только в тарифе „Комфорт плюс“. С остальными лучше вообще не связываться», — говорят слухачи. Спортсмены сорвали чемпионат края по трейлу Поговаривают, что в Пермском крае отметили чемпионат по трейлраннингу. Спортсмены отказались участвовать из-за жестких требований. «От участников требуют не только справку-допуск от врача, а еще и сертификат о прохождении курса по антидопингу. Но спортсмены не захотели тратить свое время на это», — шепчутся сплетники. Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. *Алексей Навальный признан иноагентом и экстремистом на территории РФ Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В политтусовке Прикамья обсуждают, что глава Пермского края Дмитрий Махонин ищет в Екатеринбурге новых спонсоров для своих проектов. Тем временем мэр Кунгура в прямом смысле заставляет бегать своих подчиненных, селяне нападают на следователя, а таксисты недовольны пассажирами. Обо всем этом и многом другом — в свежем выпуске «Слухов». «Слухи» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Махонин затягивает в Пермь олигархов из Екатеринбурга Слухачи обратили внимание на необычную компанию, которая смотрела бои MMA в Екатеринбурге 31 мая на трибунах «УГМК-Арены». Это секретарь генсовета ЕР Владимир Якушев, полпред в УрФО Артем Жога, губернатор Курганской области Вадим Шумков и губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Одни инсайдеры считают, что Дмитрий Махонин выстраивает отношения с Якушевым по линии ЕР. Тем более, что Якушев накануне был в Перми на международном форуме с главой МИД Сергеем Лавровым. А другие говорят, что Дмитрий Махонин уже давно общается с президентом УГМК Андреем Козицыным и владельцем РМК Игорем Алтушкиным. По приглашению УГМК он и был в Екатеринбурге. «Махонин хочет затянуть их в Пермь на какие-нибудь проекты», — говорят инсайдеры. Махонин раздосадован работой Общественной палаты края На прошедшем на этой неделе заседании краевой общественной палаты с участием губернатора Дмитрий Махонина произошел конфуз. В рамках заседания с докладом выступила председатель палаты Лилия Ширяева и другие спикеры, но многие материалы и слайды к выступлениям были взяты из недавних докладов министерств на заседании правительства края, которые губернатор уже видел. По слухам, Махонин остался крайне недоволен заседанием палаты, которая превратилась в синекуру, за которую работают министерства. Чиновники привыкли к дипфейкам с Махониным Мошенники уже не просто присылают пермским чиновникам сообщения с фальшивых telegram-аккаунтов губернатора Дмитрия Махонина, но и звонят от его имени по видеосвязи. Дипфейк, как говорят слухачи, внешне правдоподобен. «На видео персонаж действительно очень похож на Махонина и голос тоже отличить сложно. Тем более, если вы находитесь не в самом тихом месте. Но все потенциальные жертвы мошенников давно привыкли к попыткам их обмануть и раскусывают фальшь на раз-два», — рассказывают источники. Соратника Гарсляна провожают из правительства Прикамья,… Все упорнее ходят слухи о том, что вице-премьер Александр Борисов (территории и безопасность) в сентябре не войдет в новое правительство, которое Дмитрий Махонин будет формировать в случае победы на выборах губернатора. Например, его не было на форуме ТОС, который проходил в Перми 4 июня. А это — его прямая тема. Инсайдеры добавляют, что к Борисову не очень хорошо настроены в администрации губернатора. «И с вероятностью 99% он уйдет осенью», — говорят слухачи. …а его место займет мэр Соликамска Инсайдеры считают, что самым вероятным претендентом на пост вице-премьера, ответственного за территории, является глава Соликамска Александр Русанов. Они уверены, что работа мэром — временная для чиновника. Он был исполнительным директором совета глав территорий, главой Ленинского района Перми, главой Соликамска — необходимый опыт у него есть. Депутату заксобрания Демченко прочат окончание карьеры Занявшему пост ректора Чайковской академии физкультуры и спорта депутату ЗС Альберту Демченко тяжело будет совмещать работу с депутатскими делами, считают инсайдеры. Ректор крупного вуза — минимум пятидневка с утра до вечера. А то и работа в режиме 24/7. Чусовой, где Демченко является депутатом, находится за 500 км от Чайковского. Ехать туда 5-6 часов. «Не наездишься, не находишься. Не сможет он совмещать. И вряд ли пойдет в ЗС в 2026 году. Хотя пока все говорят, что планирует. И внутрипол ему согласовал депутатство. Но это будет или физически невозможно, или неэффективно», — считают слухачи. Главу Пермского района провожают на повышение В Пермском муниципальном округе ходят упорные слухи о том, что глава территории Ольга Андрианова тут временно. Хотя она и заняла пост в марте, местные элиты уже провожают ее на повышение. Как вариант — в обновленное правительство осенью. «Андрианова — давняя соратница губернатора Дмитрия Махонина. Разумеется, в Пермский район ее направили с определенными задачами. Но вряд ли через полгода», — смеются инсайдеры в Перми. И добавляют, что разрозненные и своевольные политэлиты Пермского района используют давний прием ослабления начальника — постоянно провожают его на новую должность. «Года три, если не пять, Андрианова поработает там точно», — говорят они. Автобусы довели пермских чиновников до точки Говорят, что в департаменте транспорта Перми всерьез взялись за работу городских автобусов. Массовые жалобы горожан на водителей, расписание и перегруженность маршрутов, по слухам, стали головной болью для чиновников. «Жалобы идут потоком — люди требуют нормального сервиса. В мэрии поняли, что дальше тянуть нельзя. Сейчас пересматривают графики и даже обсуждают замену некоторых перевозчиков», — шепчутся слухачи. Глава Кунгура заставил подчиненных бегать,… Говорят, что новый глава Кунгурского округа Сергей Толчин ввел практику утренних пробежек и зарядки для подчиненных. «Каждое утро все чиновники бегают в районе администрации. Толчин — за здоровый образ жизни», — говорят слухачи. И добавляют, что такие делегации из чиновников не одобряют жители. «В Кунгуре — народ простой. Им бы дороги сделать или наладить транспорт общественный по расписанию. У них пробежки получаются до автобуса и до работы, когда автобуса нет. Лучше бы чиновники делом занялись. Или хоть не так демонстративно тренировались», — злятся инсайдеры. …а они готовятся к Пермскому марафону Другие шутники иронизируют: «Хорошо, что Толчин не занимается, например, боксом, а то бы чиновников в рядах администрации поубавилось». А может осенью на Пермском марафоне целая делегация от мэрии Кунгура побежит, отмечают злые языки. Полицейских отправили на кладбище На неделе усиленные наряды полиции в Перми выставили вокруг Егошихинского кладбища. Как говорят слухачи — стражи порядка высматривали сторонников умершего Алексея Навального*, которые могли бы собраться в день его рождения. «Рядом с некрополем стоит монумент в память о жертвах политрепрессий. К нему раньше приносили цветы и сторонники Навального*. У силовиков были опасения, что и в этот раз кто-то соберется», — говорят инсайдеры. Но никто не пришел. Пермские силовики готовятся работать без выходных В силовой среде ходят слухи, что на следующей неделе, когда вся страна будет отмечать День России, а Пермь еще и день города, на улицы будут выведены практически все сотрудники правоохранительных органов. «Ситуация будет практически аналогичная Дню Победы. Улицы будут полны полицейских в форме и штатском, а также выведут кинологов с собаками. Таким образом планируется поддержание порядка и предупреждение различных провокаций», — отмечают сплетники. Главного следователя в Октябрьском округе публично отчитали жители В Октябрьском округе, поговаривают инсайдеры, жители публично отчитали главного следователя Дениса Дерябина. Все произошло на личном приеме у руководителя следственного отдела, куда жители поселка Щучье озеро пришли жаловаться из-за проблем с водой. Несмотря на то, что в селе модернизирован водопровод, селяне продолжают покупать воду в магазинах. «Колонки сломаны, а анализа воды людям так и не предоставили. Одна из жительниц завалила следователя заявлениями, но там не находят основания для привлечения чиновников, которые принимали объект, к ответственности. 700 млн потрачено, а результата нет!» — негодуют жители. Бывшего пермского министра позвали в мэрию Москвы Экс-министра транспорта Николая Уханова якобы позвали на работу в мэрию Москвы. В департамент, ответственный за благоустройство. Уханов, в прошлом начальник УВБ администрации Перми и министр в правительстве Максима Решетникова, отказался. По слухам, сослался на здоровье и на то, что уже пенсия на носу. В год 100-летия Коми-округа в вузе не хотят видеть коми-пермяков В то время как президент РФ Владимир Путин предложил учредить День языков народов России, в Пермском педуниверситете, ректор которого Константин Егоров являлся доверенным лицом главы государства на выборах, закрывают прием на единственное в мире отделение по изучению коми-пермяцкого языка. По информации инсайдеров, ректор на совещании с Министерством просвещения подтвердил факт отсутствия набора студентов в этом году. Не тот год, конечно, выбрали, чтобы закрыть набор, шепчутся слухачи. Перевозчики не знают, где брать водителей автобусов Проблема с автобусами приобретает катастрофический характер. И речь не только о городских маршрутах. Задержки все чаще возникают и на пригородных направлениях, особенно — самых загруженных, шепчутся сплетники. «Пассажирские автобусы перестают следовать по расписанию. В утренние часы, когда люди едут из поселков в краевой центр на работу, автобусы битком. Перевозчики хватаются за голову и говорят, что сделать ничего не могут — водителей катастрофически не хватает. А с началом летнего сезона, когда все ринутся на дачи и отдых, ситуация только усугубится», — переживают сплетники. Жителей Рабочего поселка в Перми терроризируют маргиналы Говорят, что в микрорайоне Рабочий поселок в Перми местные жители устали от регулярных собраний маргиналов в сквере Калачникова. По вечерам под окнами жилого комплекса — пьянки, шум и купания в фонтане. Полиция якобы не реагирует. «Каждый вечер происходит одно и то же. Жильцы устали звонить в полицию и умоляют поставить охрану или хотя бы камеры», — делятся инсайдеры. Пермяки жалуются на речные прогулки от федерального перевозчика Поговаривают, что пермяки остались недовольны качеством речных прогулок, которые выполняет федеральный перевозчик. У тех, кто потратился на билет, вызывают недоумение маршрут и цены. «Комфорт почти за две тысячи рублей — это жаркое сиденье у носа, где кондиционер воет, но не помогает. Все сбегают наверх, потому что внизу ад. За час проезжаешь до Курьи и обратно — и все. На борту есть бар, но за такой короткий маршрут пользоваться им смысла нет», — сетует народ. Жителей известного курортного поселка пугают расширением кладбища По пермскому поселку, где находится один из самых популярных курортов, поползли слухи о готовящемся расширении кладбища. Последние годы хоронить там запрещали — разрешали только подзахоранивать, да и то в исключительных случаях. Жителей это не на шутку встревожило: во-первых, как они считают, это может сказаться на имидже курорта — кому понравится встретиться с похоронной процессией, когда едешь на отдых? Во-вторых (и что самое главное) кладбище расположено в природоохранной территории, зоне курорта. И расширение погоста чревато для местной экологии. Правда, по информации инсайдера, решение о расширении кладбища пока не принято, и якобы местные власти отвели новые территории для захоронений в совсем других населенных пунктах. Блогеры недоумевают от ресторана в новом пятизвездочном отеле Говорят, что ресторан, который недавно открылся в новом пятизвездочном отеле, привел в недоумение пермских фудблогеров. Они высоко оценили интерьер, но кухня вау-эффекта не произвела. «Ощущение, что они еще только налаживают процессы, поэтому многие блюда вызывают сомнение. Сервис тоже далек от идеала», — говорят слухачи. Владельцы доставки еды стали чаще задумываться о продаже бизнеса,… Ходят слухи, что в сфере общественного питания начался кризис. Владельцы точек по доставке еды несут огромные убытки и все чаще думают о продаже бизнеса. По словам инсайдера, франшизы перестали приносить доход в Перми, поэтому предприниматели пытаются от них избавиться. А если не получается, закрываются и остаются с многомиллионными долгами. «Сейчас на доставке зарабатывают все: повара, курьеры, но не владелец точки. Скоро на рынке останутся только те, кто работает на одном энтузиазме», — говорят слухачи. …а повара жалуются на низкие зарплаты Шепчутся, что поваров в ресторанах и кафе не устраивает их заработная плата. Якобы курьеры зарабатывают в разы больше, чем они. «К поварам предъявляют больше требований, а платят меньше, чем доставщикам», — говорит инсайдер. Таксисты недовольны отношением пассажиров Говорят, что водители такси жалуются на поведение клиентов. Якобы пассажиры не считают их за людей и относятся по-хамски. «Самые цивилизованные клиенты встречаются только в тарифе „Комфорт плюс“. С остальными лучше вообще не связываться», — говорят слухачи. Спортсмены сорвали чемпионат края по трейлу Поговаривают, что в Пермском крае отметили чемпионат по трейлраннингу. Спортсмены отказались участвовать из-за жестких требований. «От участников требуют не только справку-допуск от врача, а еще и сертификат о прохождении курса по антидопингу. Но спортсмены не захотели тратить свое время на это», — шепчутся сплетники. Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. *Алексей Навальный признан иноагентом и экстремистом на территории РФ