Экс-директора пермского предприятия «Протон-ПМ» отправили в СИЗО

Бывший исполнительный директор «Протон-ПМ» отправился в СИЗО (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бывшего директора Пермского завода «Протон-ПМ» Дмитрия Щенятского отправили в СИЗО. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Басманного суда Москвы.

«Басманный суд Москвы отправил в СИЗО в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере Дмитрия Щенятского — бывшего исполнительного директора предприятия „Протон-ПМ“, которое производит двигатели для ракет», — написали в сообщении.

В информации отметили, что Басманный суд Москвы отказался арестовать директора по развитию ООО «ИКФ Солвер» Елену Рогатову. Как уточнили ТАСС в пресс-службе суда, к ней избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Суд также отправил под домашний арест заместителя директора по коммерческой деятельности «Протон-ПМ» Валерия Голдобина из-за подозрения в мошенничестве в особо крупном размере в отношении топ-менеджеров предприятия. «Постановление суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке в установленные законом сроки», — отметили в сообщении.

Ранее URA.RU писало, что бывший директор ПАО «Протон-ПМ» Дмитрий Щенятский задержан. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.