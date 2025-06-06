От артефактов до авангарда: в Петербурге в музее Фаберже открылась выставка, посвященная пермскому искусству

В музее Фаберже в Санкт-Петербурге открылась масштабная выставка искусства Пермского края, объединившая более 110 работ художников и уникальные артефакты эпохи бронзы. Проект приурочен к 80-летию Великой Победы и стал частью программы по изучению регионального искусства России. Об этом сообщает губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своем telegram-канале.
«7 июня в музее Фаберже в Санкт-Петербурге заработала выставка „Открытый мир. Современное искусство Пермского края“ (16+). Наш регион — один из первых участников проекта, посвященного исследованию изобразительного искусства регионов России. Наша культура самобытна: от пермского звериного стиля до современных авторов. Это формирует пермский характер — творческий, трудолюбивый, твердый. Горжусь земляками, чьи работы теперь увидит вся Россия», — написал Махонин.
Выставка раскрывает особенности пермской художественной школы, где переплетаются авангардные традиции, советская классика и актуальные художественные практики. Среди представленных авторов — Петр Субботин-Пермяк, Евгений Широков, Тамара Коваленко, Максим Каеткин, Ася Маракулина и группа «КУБ».
Организаторами выступили Пермская государственная художественная галерея, Пермский краеведческий музей, музей-заповедник «Пермь–36», а также частные коллекции и мастерские художников. Проект демонстрирует вклад пермских авторов в развитие российского искусства и подчеркивает значение региональной культуры в общенациональном контексте.
Выставка «Открытый мир. Современное искусство Пермского края» — это часть большого проекта Культурно-исторического фонда «Связь времен» и Музея Фаберже. Он посвящен 80-летию Великой Победы и богатству искусства регионов России.
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