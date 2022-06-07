Украина недовольна поставками ракет из США и Британии

Украине нужны РСЗО для сдерживания РФ, заявил Алексей Арестович Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Украине требуется 60 реактивных систем залпового огня (РСЗО), что намного больше количества вооружения, обещанного США и Великобританией. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.

«Если мы получим 60 таких систем, то русские потеряют всякую возможность продвигаться куда-либо, они будут остановлены как вкопанные. Если мы получим 40, они будут продвигаться вперед, хотя и очень медленно, с большими потерями; с 20 они продолжат наступление с большими потерями, чем сейчас», — заявил Арестович в интервью британской газете The Guardian.

Россия проводит спецоперацию на Украине с конца февраля. В связи с этим западные страны помогают Киеву. Ранее Арестович заявлял, что устроит «истерику» США, если им не отправят РСЗО, пишет Life . В США согласились передать Украине четыре высокомобильные артиллерийские ракетные системы на базе грузовиков (Himars). В Британии также выразили готовность отправить Украине несколько гусеничных ракетных установок M270, сообщает «Ридус». Украина не собирается атаковать Россию американским оружием, отмечал президент Украины Владимир Зеленский.

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