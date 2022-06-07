Украина недовольна поставками ракет из США и Британии

Украине требуется 60 реактивных систем залпового огня (РСЗО), что намного больше количества вооружения, обещанного США и Великобританией. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.
«Если мы получим 60 таких систем, то русские потеряют всякую возможность продвигаться куда-либо, они будут остановлены как вкопанные. Если мы получим 40, они будут продвигаться вперед, хотя и очень медленно, с большими потерями; с 20 они продолжат наступление с большими потерями, чем сейчас», — заявил Арестович в интервью британской газете The Guardian.
Россия проводит спецоперацию на Украине с конца февраля. В связи с этим западные страны помогают Киеву. Ранее Арестович заявлял, что устроит «истерику» США, если им не отправят РСЗО, пишет Life. В США согласились передать Украине четыре высокомобильные артиллерийские ракетные системы на базе грузовиков (Himars). В Британии также выразили готовность отправить Украине несколько гусеничных ракетных установок M270, сообщает «Ридус». Украина не собирается атаковать Россию американским оружием, отмечал президент Украины Владимир Зеленский.
Украине требуется 60 реактивных систем залпового огня (РСЗО), что намного больше количества вооружения, обещанного США и Великобританией. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович. «Если мы получим 60 таких систем, то русские потеряют всякую возможность продвигаться куда-либо, они будут остановлены как вкопанные. Если мы получим 40, они будут продвигаться вперед, хотя и очень медленно, с большими потерями; с 20 они продолжат наступление с большими потерями, чем сейчас», — заявил Арестович в интервью британской газете The Guardian. Россия проводит спецоперацию на Украине с конца февраля. В связи с этим западные страны помогают Киеву. Ранее Арестович заявлял, что устроит «истерику» США, если им не отправят РСЗО, пишет Life. В США согласились передать Украине четыре высокомобильные артиллерийские ракетные системы на базе грузовиков (Himars). В Британии также выразили готовность отправить Украине несколько гусеничных ракетных установок M270, сообщает «Ридус». Украина не собирается атаковать Россию американским оружием, отмечал президент Украины Владимир Зеленский.