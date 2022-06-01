Зеленский заявил, что Украина не будет атаковать РФ оружием США

Владимир Зеленский заявил, что Украина не планирует атаковать РФ американскими РСЗО Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Киев не собирается открывать атаки по территориям России. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу Newsmax, такие комментарии он дал из-за сообщения, что Украина может использовать для противостояния с РФ американские реактивные системы залпового огня (РСЗО) с увеличенным радиусом.

«Я знаю, что люди в Соединенных Штатах или кто-то в Белом доме говорит, что мы можем их [РСЗО] использовать для атаки на Россию. Смотрите, мы не собираемся нападать на Россию. Мы не заинтересованы в Российской Федерации, не сражаемся на ее территории», — пояснил он.

Администрация президента США Джо Байдена согласилась передать на Украину управляемую ракетную систему, способную нанести удар по России в кратчайшие сроки. Информацию об этом сообщили в американской газете Wall Street Journal.Так, например, расстояние от украинского Харькова до российской границы равно 50 км, то есть 25 милям. В случае, если ВСУ разместят американскую РСЗО на территории города, ракета упадет на территории РФ.

Ранее сообщалось, что Байден отказался отправлять ракетные системы, способные нанести удар по территории России, на Украину. Однако до этого США активно оказывали военную помощь стране, поставляя оружие и боеприпасы во время специальной операции РФ по демилитаризации Украины. В СМИ также сообщали, что некоторые официальные лица Белого дома обеспокоены возможной эскалацией конфликта с Россией в случае передачи Киеву РСЗО.

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