Байден объявил о передаче Украине тяжелого вооружения

01 июня 2022 в 22:50 Размер текста - 17 +

По словам Джо Байдена, новый пакет помощи содержит передовое вооружение Фото: Patrick Semansky AP/TASS новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Администрация президента США Джо Байдена передаст на Украину реактивные системы залпового огня, способные атаковать на большое расстояние. Информация об этом содержится на официальном сайте Белого дома. «Соединенные Штаты смогут продолжать предоставлять Украине больше оружия, которое они так эффективно используют. Новый пакет содержит передовое вооружение, в том числе HIMARS [M142 HIMARS — американская реактивная система залпового огня на колесном шасси] с боеприпасами для поля боя, для защиты своей территории», — сообщается в заявлении. При этом американский лидер отказался отправлять на Украину эти ракетные системы. Причина в том, что они могут поражать цель на далеком расстоянии и способны нанести удар по территории России. Однако по сообщению Госсекретаря США Энтони Блинкена, Украина заверила Штаты в том, что не будет применять РСЗО против целей на территории РФ. При этом ВСУ регулярно обстреливает приграничные российские территории — Курскую и Белгородскую области. Российская спецоперация на Украине, направленная на денацификацию и демилитаризацию территории, проходит вынужденно. Российские солдаты спасают жителей Донбасса от геноцида ВСУ и нацбатов. В свою очередь, в боевых действиях на стороне Украины активно участвуют наемники из разных стран. Также Украине регулярно поставляют иностранное вооружение Евросоюз и США. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Администрация президента США Джо Байдена передаст на Украину реактивные системы залпового огня, способные атаковать на большое расстояние. Информация об этом содержится на официальном сайте Белого дома. «Соединенные Штаты смогут продолжать предоставлять Украине больше оружия, которое они так эффективно используют. Новый пакет содержит передовое вооружение, в том числе HIMARS [M142 HIMARS — американская реактивная система залпового огня на колесном шасси] с боеприпасами для поля боя, для защиты своей территории», — сообщается в заявлении. При этом американский лидер отказался отправлять на Украину эти ракетные системы. Причина в том, что они могут поражать цель на далеком расстоянии и способны нанести удар по территории России. Однако по сообщению Госсекретаря США Энтони Блинкена, Украина заверила Штаты в том, что не будет применять РСЗО против целей на территории РФ. При этом ВСУ регулярно обстреливает приграничные российские территории — Курскую и Белгородскую области. Российская спецоперация на Украине, направленная на денацификацию и демилитаризацию территории, проходит вынужденно. Российские солдаты спасают жителей Донбасса от геноцида ВСУ и нацбатов. В свою очередь, в боевых действиях на стороне Украины активно участвуют наемники из разных стран. Также Украине регулярно поставляют иностранное вооружение Евросоюз и США.