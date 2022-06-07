Польша пообещала Украине оружие на 600 млн долларов

07 июня 2022 в 19:02 Размер текста - 17 +

Польша подпишет крупнейший за 30 лет контракт на поставку оружия Украине, заявил премьер страны Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Польша заключит с Украиной крупнейший за 30 лет контракт на поставку оружия. Об этом заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий в ходе визита на военно-промышленном предприятии Stalowa Wola. «Сейчас мы подписываем один из крупнейших, если не крупнейший контракт на экспорт вооружения за последние 30 лет. Продажа вооружения для украинцев, на Украину», — цитирует Моравецкого РИА «Новости». Однако, какие именно образцы вооружения будут поставлены на Украину он не уточнил. По словам премьера, финансирование поставок вооружения частично покроет Европейский союз. «Деньги на это Украина частично получает от Европейского союза, частично платит из своего бюджета. И Польша получает эти деньги для того, чтобы обогащать наш производственный потенциал», — объяснил он. Вице-премьер и министр государственных активов Польши Яцек Сасин уточнил, что сумма контракта составит более 630 миллионов долларов. «Такого контракта в польской оборонной промышленности не было за последние 30 лет», — подтвердил премьер. На территории Украины с 24 февраля 2022 года проводится специальная операция РФ. В качестве ее главных целей президент России Владимир Путин заявил помощь жителям Донбасса, а также освобождение территорий ДНР и ЛНР. Все самое важное о спецоперации на Украине за сутки — в одном письме. Подпишитесь на наш дайджест!

Польша заключит с Украиной крупнейший за 30 лет контракт на поставку оружия. Об этом заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий в ходе визита на военно-промышленном предприятии Stalowa Wola. «Сейчас мы подписываем один из крупнейших, если не крупнейший контракт на экспорт вооружения за последние 30 лет. Продажа вооружения для украинцев, на Украину», — цитирует Моравецкого РИА «Новости». Однако, какие именно образцы вооружения будут поставлены на Украину он не уточнил. По словам премьера, финансирование поставок вооружения частично покроет Европейский союз. «Деньги на это Украина частично получает от Европейского союза, частично платит из своего бюджета. И Польша получает эти деньги для того, чтобы обогащать наш производственный потенциал», — объяснил он. Вице-премьер и министр государственных активов Польши Яцек Сасин уточнил, что сумма контракта составит более 630 миллионов долларов. «Такого контракта в польской оборонной промышленности не было за последние 30 лет», — подтвердил премьер. На территории Украины с 24 февраля 2022 года проводится специальная операция РФ. В качестве ее главных целей президент России Владимир Путин заявил помощь жителям Донбасса, а также освобождение территорий ДНР и ЛНР.