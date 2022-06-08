Участницы «Пацанок» объявили акцию для спасения блогера из Тюмени

08 июня 2022 в 11:13 Размер текста - 17 +

Вход на мероприятие обойдется фанатам в суммы от 700 до 1000 рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Участницы шоу «Пацанки» проведут встречу с фанатами в Москве, деньги от билетов на которую направят на лечение тюменки Анны Тихомировой (Ани Тихой), перенесшей инсульт. Анонс опубликован в социальных сетях девушки. «Благотворительная фан-встреча. Стоимость билетов: 700 рублей (онлайн), 1000 рублей — на входе», — такой анонс опубликован в социальных сетях Анны Тихомировой. Поклонники смогут пообщаться с 21-й участницей популярного шоу «Пацанки». Встреча пройдет в одном из ночных клубов Москвы 25 июня. Ранее URA.RU писало, что тюменка Анна Тихомирова, участница шестого сезона шоу «Пацанки», объявила сбор на свое лечение. Девушка перенесла инсульт, ей грозит отек головного мозга. На препараты и процедуры ей первоначально требуется порядка 100 тысяч рублей. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

Участницы шоу «Пацанки» проведут встречу с фанатами в Москве, деньги от билетов на которую направят на лечение тюменки Анны Тихомировой (Ани Тихой), перенесшей инсульт. Анонс опубликован в социальных сетях девушки. «Благотворительная фан-встреча. Стоимость билетов: 700 рублей (онлайн), 1000 рублей — на входе», — такой анонс опубликован в социальных сетях Анны Тихомировой. Поклонники смогут пообщаться с 21-й участницей популярного шоу «Пацанки». Встреча пройдет в одном из ночных клубов Москвы 25 июня. Ранее URA.RU писало, что тюменка Анна Тихомирова, участница шестого сезона шоу «Пацанки», объявила сбор на свое лечение. Девушка перенесла инсульт, ей грозит отек головного мозга. На препараты и процедуры ей первоначально требуется порядка 100 тысяч рублей.